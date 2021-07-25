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В "Нафтогазе" прокомментировали предложения России по сохранению транзита
В "Нафтогазе" прокомментировали предложения России по сохранению транзита - РИА Новости, 25.07.2021
В "Нафтогазе" прокомментировали предложения России по сохранению транзита
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T00:55
2021-07-25T00:55
россия
юрий витренко
нафтогаз украины
алексей миллер
газпром
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании.По его мнению, Россия собиралась обсуждать с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко увидел в этом навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт тратит меньше, чем получает за транзит. Глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас и сколько закупал у "Газпрома".При этом директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.Комментарий "Газпрома"Глава "Газпрома" Алексей Миллер, допуская увеличение транзита через Украину, говорил о транспортировке газа после 2024 года в соответствии с закупками европейских компаний, заявили в субботу в пресс-службе компании."Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий &lt;...&gt; Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении управления информации "Газпрома".В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам, и о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза".Отказ от прямых закупокКиев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября 2020 года он полностью перешел на покупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой.Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html
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россия, юрий витренко, нафтогаз украины, алексей миллер, газпром, европа, украина, в мире
00:55 25.07.2021
 
В "Нафтогазе" прокомментировали предложения России по сохранению транзита

Глава "Нафтогаза" Витренко назвал неприемлемыми условия "Газпрома" по сохранению транзита газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ответил на заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и увеличить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании.
По его мнению, Россия собиралась обсуждать с Украиной не только транзит, но и импорт газа. Витренко увидел в этом навязывание Киеву "завышенных цен" на топливо.
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Он добавил, что Украина не хочет доплачивать России за газ, если останется транзитером, так как сейчас на импорт тратит меньше, чем получает за транзит. Глава "Нафтогаза" не уточнил, какое количество газа Киев приобретает сейчас и сколько закупал у "Газпрома".
При этом директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский заявил, что в компании согласны с тем, что вопрос тарифообразования на услуги газотранспортной системы (ГТС) Украины при новых поставках газа из России должен решаться на рыночных условиях.

Комментарий "Газпрома"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, допуская увеличение транзита через Украину, говорил о транспортировке газа после 2024 года в соответствии с закупками европейских компаний, заявили в субботу в пресс-службе компании.
"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий <...> Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении управления информации "Газпрома".
В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам, и о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза".
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Отказ от прямых закупок

Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. Но с начала сентября 2020 года он полностью перешел на покупку российского газа по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.
До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой.
Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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