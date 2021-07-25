https://ria.ru/20210725/sledovateli-1742741506.html

Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником

Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2021

Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что благодаря работе следователей за десять лет государству и гражданам возмещен ущерб в 373 миллиарда рублей. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T01:01

2021-07-25T01:01

2021-07-25T01:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что благодаря работе следователей за десять лет государству и гражданам возмещен ущерб в 373 миллиарда рублей.В поздравлении в честь Дня сотрудника органов следствия он отметил, что "за прошедшие 10 лет в Следственном комитете произошли серьезные структурные преобразования, в результате которых оптимизирована штатная структура, значительно увеличилась численность следователей и криминалистов".Он отметил, что перед СК стоят масштабные государственные задачи. "В сентябре текущего года пройдут очередные парламентские выборы, и обеспечить соблюдение законности в период их подготовки и проведения – наша прямая обязанность", - подчеркнул глава ведомства.По его словам, "для людей следователь всегда олицетворял собой закон и справедливость, ведь именно от него зависит изобличение опасных преступников, защита и восстановление законных прав и интересов граждан"."Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования, и важно сохранять и укреплять оказанное доверие плодотворной деятельностью", - добавил Бастрыкин.

https://ria.ru/20210725/sledovateli-1742739872.html

https://ria.ru/20210630/mulyazh-1739284832.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество