https://ria.ru/20210725/sledovateli-1742739872.html

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2021

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T00:08

2021-07-25T00:08

2021-07-25T09:30

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от киберпреступности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.Он поблагодарил следователей за их трудную, напряженную и ответственную службу, назвав ее значимой для всей страны и всех граждан.Президент отметил, что Следственный комитет России, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека."Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии", - сказал Путин.Он подчеркнул, что во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого, по его словам, прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан."Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью", - добавил президент.

https://ria.ru/20210630/mulyazh-1739284832.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/vozhataya-1738112508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество