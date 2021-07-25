https://ria.ru/20210725/sledovateli-1742739872.html
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.07.2021
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T00:08
2021-07-25T00:08
2021-07-25T09:30
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от киберпреступности, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.Он поблагодарил следователей за их трудную, напряженную и ответственную службу, назвав ее значимой для всей страны и всех граждан.Президент отметил, что Следственный комитет России, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека."Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии", - сказал Путин.Он подчеркнул, что во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого, по его словам, прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан."Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью", - добавил президент.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество
00:08 25.07.2021 (обновлено: 09:30 25.07.2021)
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Следователь сегодня должен отвечать на вызовы технологической эпохи, эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать людей от киберпреступности, заявил президент РФ Владимир Путин
в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.
Он поблагодарил следователей за их трудную, напряженную и ответственную службу, назвав ее значимой для всей страны и всех граждан.
"Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности", - заявил Путин в поздравлении, показанном по телеканалу "Россия 24".
Президент отметил, что Следственный комитет России
, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ
играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека.
"Для такой работы необходимы особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого, по его словам, прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан.
"Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью", - добавил президент.