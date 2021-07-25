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Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа
Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа - РИА Новости, 25.07.2021
Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа
Израильские власти сократили зону рыболовства сектора Газа до шести миль, сообщил РИА Новости член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:45
2021-07-25T23:45
сектор газа
арабо-израильский конфликт
израиль
в мире
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ГАЗА, 25 июл - РИА Новости. Израильские власти сократили зону рыболовства сектора Газа до шести миль, сообщил РИА Новости член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер."Израильское правительство сообщило палестинскими официальными органами о сокращении зоны рыболовства в море сектора Газа до шести миль, начиная с сегодняшнего вечера", - заявил Бакер.Как пишут израильские СМИ, это решение стало ответом на запуск "огненных" воздушных шаров, которые приводят к возгораниям на территории Израиля.
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сектор газа
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сектор газа, арабо-израильский конфликт, израиль, в мире
23:45 25.07.2021
 
Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа

Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа в ответ на запуск "огненных шаров"

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкВид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Вид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ГАЗА, 25 июл - РИА Новости. Израильские власти сократили зону рыболовства сектора Газа до шести миль, сообщил РИА Новости член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер.
"Израильское правительство сообщило палестинскими официальными органами о сокращении зоны рыболовства в море сектора Газа до шести миль, начиная с сегодняшнего вечера", - заявил Бакер.
Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 01:23
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
Как пишут израильские СМИ, это решение стало ответом на запуск "огненных" воздушных шаров, которые приводят к возгораниям на территории Израиля.
 
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