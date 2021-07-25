https://ria.ru/20210725/rybolovstvo-1742838489.html

Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа

Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа - РИА Новости, 25.07.2021

Израиль сократил зону рыболовства сектора Газа

Израильские власти сократили зону рыболовства сектора Газа до шести миль, сообщил РИА Новости член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T23:45

2021-07-25T23:45

2021-07-25T23:45

сектор газа

арабо-израильский конфликт

израиль

в мире

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ГАЗА, 25 июл - РИА Новости. Израильские власти сократили зону рыболовства сектора Газа до шести миль, сообщил РИА Новости член профсоюза рыбаков анклава Закария Бакер."Израильское правительство сообщило палестинскими официальными органами о сокращении зоны рыболовства в море сектора Газа до шести миль, начиная с сегодняшнего вечера", - заявил Бакер.Как пишут израильские СМИ, это решение стало ответом на запуск "огненных" воздушных шаров, которые приводят к возгораниям на территории Израиля.

https://ria.ru/20210713/blokada-1741013415.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, арабо-израильский конфликт, израиль, в мире