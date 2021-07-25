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Наука
https://ria.ru/20210725/roskosmos-1742822634.html
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС - РИА Новости, 25.07.2021
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС
Отстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:42
2021-07-25T18:43
наука
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
веллингтон (город)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 июля, сообщил Роскосмос."Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", - говорится в сообщении госкорпорации.Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС теперь намечается на 26 июля в 13.56 мск.Эта операция, которая переносилась трижды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля и, наконец, на 26 июля, - должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно, а также успешно прошёл тест системы сближения "Курс".В сообщении Роскосмоса говорится, что в 17.01 мск "Прогресс МС-16" должен включить двигатель для сведения связки с "Пирсом" с орбиты. Ожидается, что связка войдёт в атмосферу в 17.42 мск и разрушится, а падение несгораемых элементов в южной части Тихого океана прогнозируется в 17.51 мск в 3630 километрах от города Веллингтон.Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
https://ria.ru/20210725/nauka-1742800263.html
https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html
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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, веллингтон (город)
18:42 25.07.2021 (обновлено: 18:43 25.07.2021)
 
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС

"Роскосмос": отстыковка от МКС модуля "Пирс", место которого займет "Наука", состоится 26 июля

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 июля, сообщил Роскосмос.
"Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", - говорится в сообщении госкорпорации.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Вчера, 14:53
Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС теперь намечается на 26 июля в 13.56 мск.
Эта операция, которая переносилась трижды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля и, наконец, на 26 июля, - должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно, а также успешно прошёл тест системы сближения "Курс".
В сообщении Роскосмоса говорится, что в 17.01 мск "Прогресс МС-16" должен включить двигатель для сведения связки с "Пирсом" с орбиты. Ожидается, что связка войдёт в атмосферу в 17.42 мск и разрушится, а падение несгораемых элементов в южной части Тихого океана прогнозируется в 17.51 мск в 3630 километрах от города Веллингтон.
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
Модуль Наука - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 18:57Наука
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту
 
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