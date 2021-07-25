https://ria.ru/20210725/roskosmos-1742822634.html
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС - РИА Новости, 25.07.2021
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС
Отстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:42
2021-07-25T18:42
2021-07-25T18:43
наука
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 июля, сообщил Роскосмос."Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", - говорится в сообщении госкорпорации.Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС теперь намечается на 26 июля в 13.56 мск.Эта операция, которая переносилась трижды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля и, наконец, на 26 июля, - должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно, а также успешно прошёл тест системы сближения "Курс".В сообщении Роскосмоса говорится, что в 17.01 мск "Прогресс МС-16" должен включить двигатель для сведения связки с "Пирсом" с орбиты. Ожидается, что связка войдёт в атмосферу в 17.42 мск и разрушится, а падение несгораемых элементов в южной части Тихого океана прогнозируется в 17.51 мск в 3630 километрах от города Веллингтон.Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
https://ria.ru/20210725/nauka-1742800263.html
https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html
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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, веллингтон (город)
18:42 25.07.2021 (обновлено: 18:43 25.07.2021)
"Роскосмос" подтвердил перенос расстыковки модуля "Пирс" с МКС
"Роскосмос": отстыковка от МКС модуля "Пирс", место которого займет "Наука", состоится 26 июля
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Отстыковка от Международной космической станции
(МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", состоится 26 июля, сообщил Роскосмос
.
"Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс", - говорится в сообщении госкорпорации.
Отмечается, что расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС теперь намечается на 26 июля в 13.56 мск.
Эта операция, которая переносилась трижды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля и, наконец, на 26 июля, - должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже Роскосмос сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно, а также успешно прошёл тест системы сближения "Курс".
В сообщении Роскосмоса говорится, что в 17.01 мск "Прогресс МС-16" должен включить двигатель для сведения связки с "Пирсом" с орбиты. Ожидается, что связка войдёт в атмосферу в 17.42 мск и разрушится, а падение несгораемых элементов в южной части Тихого океана
прогнозируется в 17.51 мск в 3630 километрах от города Веллингтон
.
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.