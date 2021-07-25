https://ria.ru/20210725/rebenok-1742825700.html
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком - РИА Новости, 25.07.2021
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:40
2021-07-25T19:40
2021-07-25T20:13
ольга ярославская
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1920x0_80_0_0_f355b75f4b2f1bdda11cd0ba4e1807af.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на применение к нему физической силы."Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами", — сказала она РИА Новости.По данным прокуратуры, 11-летний мальчик сбежал из дома на юге столицы 21 июля. По его словам, родители применяют к нему физическую силу. Надзорное ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20210725/moskva-1742816655.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_276b5d461a99f3c8a7d1d0dfc7e24c9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, москва, происшествия
19:40 25.07.2021 (обновлено: 20:13 25.07.2021)
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, который сбежал из дома