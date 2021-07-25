https://ria.ru/20210725/rebenok-1742825700.html

Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком

Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком - РИА Новости, 25.07.2021

Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T19:40

2021-07-25T19:40

2021-07-25T20:13

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на применение к нему физической силы."Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами", — сказала она РИА Новости.По данным прокуратуры, 11-летний мальчик сбежал из дома на юге столицы 21 июля. По его словам, родители применяют к нему физическую силу. Надзорное ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20210725/moskva-1742816655.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия