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Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком - РИА Новости, 25.07.2021
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:40
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ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на применение к нему физической силы."Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами", — сказала она РИА Новости.По данным прокуратуры, 11-летний мальчик сбежал из дома на юге столицы 21 июля. По его словам, родители применяют к нему физическую силу. Надзорное ведомство начало проверку.
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ольга ярославская, москва, происшествия
19:40 25.07.2021 (обновлено: 20:13 25.07.2021)
 
Омбудсмен прокомментировала ситуацию со сбежавшим из дома в Москве ребенком

Детский омбудсмен Москвы Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, который сбежал из дома

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с ребенком, сбежавшим из дома и пожаловавшимся сотрудникам правоохранительных органов на применение к нему физической силы.
"Я знаю об этой ситуации, мы работаем с правоохранительными органами", — сказала она РИА Новости.
По данным прокуратуры, 11-летний мальчик сбежал из дома на юге столицы 21 июля. По его словам, родители применяют к нему физическую силу. Надзорное ведомство начало проверку.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 17:32
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве
 
Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
 
 
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