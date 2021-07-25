https://ria.ru/20210725/produkty-1742740049.html

Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?

Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты? - РИА Новости, 25.07.2021

Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?

Практически все продукты подвергаются обработке перед тем, как оказаться на полке магазина. При этом они зачастую теряют свои полезные свойства, рассказала в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:10

2021-07-25T02:10

2021-07-25T02:10

россия

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Практически все продукты подвергаются обработке перед тем, как оказаться на полке магазина. При этом они зачастую теряют свои полезные свойства, рассказала в интервью радио Sputnik фитнес-тренер, спортивный нутрициолог Дарья Савельева.Она объяснила, что обработанные продукты могут спровоцировать запуск "инсулиновых качелей" в организме, и посоветовала, как избежать подобного развития событий.В состав необработанных или цельных продуктов входит только один компонент. К ним относятся, например, фрукты, овощи, орехи, крупы. Молоко продается пастеризованным или стерилизованным, поэтому его нельзя считать цельным продуктом, отметила Дарья Савельева.При этом молоко и кисломолочные изделия от проверенных производителей можно считать относительно безопасными продуктами, уточнила нутрициолог.По ее словам, с особой осторожностью нужно подходить к покупке муки, обращая внимание на тонкость помола. Дело в том, что у этого продукта очень высокий гликемический индекс – способность приводить к росту уровня сахара в крови. Чем грубее мука, тем лучше. Нежные и белые сорта действуют на организм так же, как глюкоза, поступающая в кровь через капельницу, сказала Дарья Савельева. Наименее вредными являются низкоуглеводные варианты муки: ореховая, кокосовая, нутовая, кунжутная.Крупу лучше покупать цельную, потому что самое полезное в ней – это оболочка, продолжила нутрициолог.В домашних условиях тоже не стоит слишком усердствовать с обработкой крупы, например, гречки.По ее словам, при употреблении обработанных продуктов следует делать большие перерывы между приемами пищи, не менее пяти часов."Необходимо делать большие перерывы между приемами пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови. Сначала идет скачок сахара вверх, вырабатывается много инсулина. Чтобы его понизить, сахар столь же резко опускается, то есть получаются такие "сахарные качели"", – объяснила нутрициолог.С этой точки зрения перекусы лучше устраивать без сладкого."Фрукты тоже могут запустить эти "инсулиновые качели", поэтому к яблоку, например, нужно добавлять горстку орехов. Это сбалансирует чистый углевод, который находится в яблоке, и дополнит перекус полезным необработанным продуктом", – порекомендовала Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210724/pitanie-1742712058.html

https://ria.ru/20210722/produkty-1742355557.html

https://rsport.ria.ru/20210716/davlenie-1741463754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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