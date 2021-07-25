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Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты? - РИА Новости, 25.07.2021
Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
Практически все продукты подвергаются обработке перед тем, как оказаться на полке магазина. При этом они зачастую теряют свои полезные свойства, рассказала в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:10
2021-07-25T02:10
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Практически все продукты подвергаются обработке перед тем, как оказаться на полке магазина. При этом они зачастую теряют свои полезные свойства, рассказала в интервью радио Sputnik фитнес-тренер, спортивный нутрициолог Дарья Савельева.Она объяснила, что обработанные продукты могут спровоцировать запуск "инсулиновых качелей" в организме, и посоветовала, как избежать подобного развития событий.В состав необработанных или цельных продуктов входит только один компонент. К ним относятся, например, фрукты, овощи, орехи, крупы. Молоко продается пастеризованным или стерилизованным, поэтому его нельзя считать цельным продуктом, отметила Дарья Савельева.При этом молоко и кисломолочные изделия от проверенных производителей можно считать относительно безопасными продуктами, уточнила нутрициолог.По ее словам, с особой осторожностью нужно подходить к покупке муки, обращая внимание на тонкость помола. Дело в том, что у этого продукта очень высокий гликемический индекс – способность приводить к росту уровня сахара в крови. Чем грубее мука, тем лучше. Нежные и белые сорта действуют на организм так же, как глюкоза, поступающая в кровь через капельницу, сказала Дарья Савельева. Наименее вредными являются низкоуглеводные варианты муки: ореховая, кокосовая, нутовая, кунжутная.Крупу лучше покупать цельную, потому что самое полезное в ней – это оболочка, продолжила нутрициолог.В домашних условиях тоже не стоит слишком усердствовать с обработкой крупы, например, гречки.По ее словам, при употреблении обработанных продуктов следует делать большие перерывы между приемами пищи, не менее пяти часов."Необходимо делать большие перерывы между приемами пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови. Сначала идет скачок сахара вверх, вырабатывается много инсулина. Чтобы его понизить, сахар столь же резко опускается, то есть получаются такие "сахарные качели"", – объяснила нутрициолог.С этой точки зрения перекусы лучше устраивать без сладкого."Фрукты тоже могут запустить эти "инсулиновые качели", поэтому к яблоку, например, нужно добавлять горстку орехов. Это сбалансирует чистый углевод, который находится в яблоке, и дополнит перекус полезным необработанным продуктом", – порекомендовала Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210724/pitanie-1742712058.html
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россия, общество
02:10 25.07.2021
 
Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?

Нутрициолог Савельева предупредила о последствиях употребления обработанных продуктов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает майонез в супермаркете
Женщина в защитной маске покупает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Практически все продукты подвергаются обработке перед тем, как оказаться на полке магазина. При этом они зачастую теряют свои полезные свойства, рассказала в интервью радио Sputnik фитнес-тренер, спортивный нутрициолог Дарья Савельева.
Она объяснила, что обработанные продукты могут спровоцировать запуск "инсулиновых качелей" в организме, и посоветовала, как избежать подобного развития событий.
В состав необработанных или цельных продуктов входит только один компонент. К ним относятся, например, фрукты, овощи, орехи, крупы. Молоко продается пастеризованным или стерилизованным, поэтому его нельзя считать цельным продуктом, отметила Дарья Савельева.
"У нас нет непастеризованного молока в магазинах, и кисломолочные изделия тоже делаются из пастеризованного молока. Соответственно, в кисломолочных продуктах, если они дополнительно не обогащены, не сохраняются пробиотические культуры", – добавила она.
При этом молоко и кисломолочные изделия от проверенных производителей можно считать относительно безопасными продуктами, уточнила нутрициолог.
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По ее словам, с особой осторожностью нужно подходить к покупке муки, обращая внимание на тонкость помола. Дело в том, что у этого продукта очень высокий гликемический индекс – способность приводить к росту уровня сахара в крови. Чем грубее мука, тем лучше. Нежные и белые сорта действуют на организм так же, как глюкоза, поступающая в кровь через капельницу, сказала Дарья Савельева. Наименее вредными являются низкоуглеводные варианты муки: ореховая, кокосовая, нутовая, кунжутная.
Крупу лучше покупать цельную, потому что самое полезное в ней – это оболочка, продолжила нутрициолог.
"В пакетиках быстрого приготовления или в хлопьях крупа уже обработана, в ней максимально разрушена клетчатка и, как следствие, повышен гликемический индекс", – пояснила она.
В домашних условиях тоже не стоит слишком усердствовать с обработкой крупы, например, гречки.
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"Есть такой способ, как "аль-денте", когда варка прекращается на несколько минут раньше того, как каша разварится. Оптимально запаривать гречку в воде или кефире, потому что так сохраняется клетчатка и структура зерна", – посоветовала Дарья Савельева.
По ее словам, при употреблении обработанных продуктов следует делать большие перерывы между приемами пищи, не менее пяти часов.
"Необходимо делать большие перерывы между приемами пищи, чтобы избежать скачков сахара в крови. Сначала идет скачок сахара вверх, вырабатывается много инсулина. Чтобы его понизить, сахар столь же резко опускается, то есть получаются такие "сахарные качели"", – объяснила нутрициолог.
С этой точки зрения перекусы лучше устраивать без сладкого.
"Фрукты тоже могут запустить эти "инсулиновые качели", поэтому к яблоку, например, нужно добавлять горстку орехов. Это сбалансирует чистый углевод, который находится в яблоке, и дополнит перекус полезным необработанным продуктом", – порекомендовала Дарья Савельева в интервью радио Sputnik.
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