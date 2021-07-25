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Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое
Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое - РИА Новости, 25.07.2021
Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое
Уже 200 спасателей и более 50 единиц техники задействованы в тушении пожара в доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам замначальника службы... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:53
2021-07-25T23:53
2021-07-25T23:53
россия
сергей чернов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Уже 200 спасателей и более 50 единиц техники задействованы в тушении пожара в доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Черный.Ранее возгорание тушили 100 человек и 28 единиц техники.Квартира на третьем этаже 3-этажного жилого дома на улице Островского, 7 загорелась в воскресенье вечером. Позже площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. Ранг пожара был повышен до 4."На пожаре задействован личный состав от МЧС 87 человек и 22 единицы техники, от РСЧС - 113 человек и 32 единицы техники", - сказал Черный. -0-
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое
Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое