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Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое

Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое - РИА Новости, 25.07.2021

Группировку спасателей, тушащих пожар в Ростове-на-Дону, увеличили вдвое

Уже 200 спасателей и более 50 единиц техники задействованы в тушении пожара в доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам замначальника службы... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T23:53

2021-07-25T23:53

2021-07-25T23:53

россия

сергей чернов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Уже 200 спасателей и более 50 единиц техники задействованы в тушении пожара в доме в центре Ростова-на-Дону, сообщил журналистам замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Черный.Ранее возгорание тушили 100 человек и 28 единиц техники.Квартира на третьем этаже 3-этажного жилого дома на улице Островского, 7 загорелась в воскресенье вечером. Позже площадь возгорания выросла до 250 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. Ранг пожара был повышен до 4."На пожаре задействован личный состав от МЧС 87 человек и 22 единицы техники, от РСЧС - 113 человек и 32 единицы техники", - сказал Черный. -0-

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия