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Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек

Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек - РИА Новости, 25.07.2021

Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек

Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T23:29

2021-07-25T23:29

2021-07-25T23:29

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Сообщение о пожаре в квартире на 3 этаже 3-этажного жилого дома на улице Островского, 7 поступило спасателям в 21.15 мск. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен 3 ранг. Позже из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до 4."Эвакуировано было 18 человек, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.Пожар тушат 100 человек и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742837601.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия