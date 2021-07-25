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Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек
Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек - РИА Новости, 25.07.2021
Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:29
2021-07-25T23:29
2021-07-25T23:29
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего дома в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Сообщение о пожаре в квартире на 3 этаже 3-этажного жилого дома на улице Островского, 7 поступило спасателям в 21.15 мск. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен 3 ранг. Позже из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до 4."Эвакуировано было 18 человек, пострадавших нет", - сказал представитель ведомства.Пожар тушат 100 человек и 28 единиц техники.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек
Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуировали 18 человек