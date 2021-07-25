В Сардинии объявили режим ЧС из-за сильнейших пожаров
В Сардинии объявили режим ЧС из-за сильнейших пожаров
РИМ, 25 июл - РИА Новости. Областная джунта (исполнительный орган власти) Сардинии объявила в воскресенье вечером режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшими пожарами, охватившими провинцию Ористано.
В экстренном заседании джунты, которое провел президент области Кристиан Солинас, по видеосвязи приняли участие мэры 13 сардинских городов, оказавшихся в зоне бедствия. По данным областных властей, пожары уже уничтожили около 20 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот. Солинас уже обратился к центральным властям Италии с просьбой об оказании экстренной экономической помощи.
23 июля, 14:20В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Карелии
Ранее сообщалось, что сильные пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к жилым домам. В результате местным властям пришлось спешно эвакуировать около 400 человек.
Борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров в настоящее время задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.
Служба гражданской обороны Италии в воскресенье запросила помощь по линии ЕС для тушения пожаров в Ористано. Как сообщили местные СМИ, глава службы Фабрицио Курчо созвал в воскресенье заседание кризисной группы, на котором было решено "задействовать европейский механизм" гражданской обороны. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил в Facebook, что два французских самолета для тушения пожаров Canadair в ближайшее время прибудут на Сардинию и поблагодарил за это Францию.