https://ria.ru/20210725/pozhar-1742828683.html

Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок

Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2021

Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок

Один ребёнок погиб, один пострадал в результате возгорания дома в чувашском городе Алатырь, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:32

2021-07-25T20:32

2021-07-25T20:32

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

алатырь

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один ребёнок погиб, один пострадал в результате возгорания дома в чувашском городе Алатырь, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 24 июля в жилом доме в Алатыре произошло возгорание, в результате которого пострадали дети, находившиеся дома одни."Мальчик в возрасте шести лет погиб, его 13-летняя сестра доставлена с множественными ожогами в реанимацию лечебного учреждения... Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Уточняется, что пожар ликвидирован силами МЧС России по Чувашской Республике, которыми в его тушении были задействованы 11 человек и четыре единицы пожарной техники.

https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html

россия

чувашская республика (чувашия)

алатырь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), алатырь, происшествия