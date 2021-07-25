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Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок - РИА Новости, 25.07.2021
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок
Один ребёнок погиб, один пострадал в результате возгорания дома в чувашском городе Алатырь, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T20:32
2021-07-25T20:32
2021-07-25T20:32
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
алатырь
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Один ребёнок погиб, один пострадал в результате возгорания дома в чувашском городе Алатырь, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.По данным следствия, 24 июля в жилом доме в Алатыре произошло возгорание, в результате которого пострадали дети, находившиеся дома одни."Мальчик в возрасте шести лет погиб, его 13-летняя сестра доставлена с множественными ожогами в реанимацию лечебного учреждения... Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Уточняется, что пожар ликвидирован силами МЧС России по Чувашской Республике, которыми в его тушении были задействованы 11 человек и четыре единицы пожарной техники.
https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), алатырь, происшествия
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок
Во время пожара в доме в Чувашии погиб ребенок