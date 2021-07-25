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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:20
2021-07-25T10:20
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме макушки лета", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
10:20 25.07.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается погожий день без осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме макушки лета", — сообщил Тишковец.
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Синоптик уточнил, что при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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