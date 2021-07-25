https://ria.ru/20210725/pogoda-1742769576.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:20
2021-07-25T10:20
2021-07-25T10:20
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме макушки лета", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20210723/pogoda-1742480950.html
москва
московская область (подмосковье)
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается погожий день без осадков