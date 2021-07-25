https://ria.ru/20210725/pogoda-1742769576.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 25.07.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:20

2021-07-25T10:20

2021-07-25T10:20

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Погожий летний день ожидается в Москве в воскресенье, температура повысится до плюс 24 градусов, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет по-летнему погожий денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме макушки лета", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что при таких условиях в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25. Ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду . Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210723/pogoda-1742480950.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество