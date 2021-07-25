https://ria.ru/20210725/poezdka-1742837721.html

Мишустин в понедельник начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь

Мишустин в понедельник начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин в понедельник начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с понедельника 26 июля по четверг 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-25T23:27

2021-07-25T23:27

2021-07-26T06:30

россия

виктория абрамченко

денис мантуров

мид японии‎

ржд

александр козлов (глава минприроды)

иркутск

токио

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742539233_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_74310d0d55fe4690916d49a9e0cfa644.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с понедельника 26 июля по четверг 29 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, где проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, посетит предприятия и социальные объекты, встретится с жителями и главами регионов, сообщила пресс-служба правительства.ПРОГРАММА ВИЗИТАНа острове Итуруп в Сахалинской области Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, пообщается с работниками предприятия."В Южно-Сахалинске председатель правительства в рамках поручения президента проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомится с ходом строительства нового аэровокзального комплекса и осмотрит строящееся жилье в рамках программы переселения граждан из аварийного фонда", - отметили в пресс-службе.В графике Мишустина запланирована и встреча с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко.В Комсомольске-на-Амуре премьер посетит судостроительный и авиационный заводы. Председатель правительства также встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Как сообщили в кабмине, в Иркутске Мишустин посетит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода. В графике главы правительства значится встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.В мероприятиях рабочей поездки примут участие зампреды правительства Юрий Борисов и Юрий Трутнев, министры природных ресурсов и экологии Александр Козлов, промышленности и торговли Денис Мантуров, здравоохранения Михаил Мурашко, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙНа прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".Как отметил глава государства, "есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие". Президент сказал, что они носят беспрецедентный характер, и выразил надежду, что после оценки Мишустиным ситуации на месте эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.В ходе визита в Японию Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Рассматриваются совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью 2019 года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.В октябре прошлого года во время переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в этих пяти областях. Всего были осуществлены два пилотных проекта - в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере.Тем не менее сейчас по каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп онлайн.В марте этого года Мотэги подтвердил в парламенте намерение продвигать совместную экономическую деятельность с Россией на Курилах, или "северных территориях", как называют в Японии российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. По его словам, японская сторона хочет на основе совместной экономической деятельности "продвигать переговоры по решению территориальной проблемы и заключению мирного договора".Лавров отмечал, что Россия предложила Японии заключить не просто мирный договор, а соглашение, направленное на формирование полноценного партнёрства. В свою очередь губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что взаимовыгодное сотрудничество двух стран сняло бы ряд геополитических вопросов и даже территориальных притязаний.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПАВОДКИ И ЧП НА ТРАНССИБЕПутин во время совещания с членами Совбеза потребовал у кабмина внимательно отнестись к ситуации на Дальнем Востоке, где из-за мощных ливней подмыло обе ветки Транссибирской магистрали, в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, и движение поездов было остановлено. Поручение главы государства касалось в первую очередь жизнеобеспечения региона.Путин заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток. РЖД, приостановившая на несколько дней продажу билетов на поезда на Дальний Восток, сообщала, что пассажиров через закрытый участок Транссибирской магистрали будут возить автобусами и самолетами. Доставка социально значимых грузов была организована по Байкало-Амурской магистрали - это продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо.Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину и другим профильным министрам контролировать ход восстановительных работ на месте и следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения.Вечером в воскресенье движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье было открыто, также восстановленный мост пересекли в тестовом режиме и первые грузовые поезда. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.Ситуация с паводками на Дальнем Востоке признается ЧС федерального уровня. Высокое половодье отмечается во всех регионах ДФО.В этом году из-за летнего паводка в регионах Дальневосточного федерального округа было подтоплено около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает более 5 тысяч человек, свыше 3,5 тысяч приусадебных и дачных участков, более 700 километров автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.СИБИРЬ: ЭКОЛОГИЯ И ПОЖАРЫУлучшение экологической обстановки — одна из ключевых задач для региона. Как сообщала пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, которую Мишустин назначил куратором развития Сибирского федерального округа, наиболее актуальными проблемами для этих территорий являются ликвидация заброшенных промышленных предприятий, создание системы обращения с отходами, повышение качества воздуха и очистка водных объектов.Путин ранее поручил провести и поддержать масштабную экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Иркутске, Братске, Красноярске и Новокузнецке.По словам Абрамченко, сейчас министерства промышленности и финансов готовят документацию для реализации этой программы. Модернизация должна завершиться к 2030 году. Первый этап программы, когда жители Сибири почувствуют существенное снижение выбросов в атмосферный воздух, должен быть реализован к 2024 году. Как ранее заявлял замполпреда президента РФ в СФО Александр Бутин, доля населения, проживающая в неблагоприятных условиях загрязненной атмосферы в Сибири, сегодня составляет более 40%.Общей проблемой для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов являются лесные пожары - на долю этих территорий приходится 83% от их общего числа.Путин ранее поручил Мишустину в рамках его рабочей поездки провести совещание по теме лесных отношений в регионах с большой площадью лесов. В частности, президент попросил кабмин подготовить предложения о передаче на федеральный уровень полномочий в области лесных отношений на данных территориях.

https://ria.ru/20210723/transsib-1742580010.html

https://ria.ru/20210724/kurily-1742721354.html

https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/transsib-1742825558.html

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742543668.html

россия

иркутск

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, денис мантуров, мид японии‎, ржд, александр козлов (глава минприроды), иркутск, токио, общество, экономика