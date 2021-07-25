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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/podmoskove-1742781341.html
Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью
Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью - РИА Новости, 25.07.2021
Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введение обязательной системы QR-кодов в регионе позволило избежать "очень сложной ситуации". РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:57
2021-07-25T11:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
тульская область
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введение обязательной системы QR-кодов в регионе позволило избежать "очень сложной ситуации".С 28 июня вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья осуществлялся только по QR-кодам. С 19 июля предъявление QR-кодов в общепитах региона стало носить рекомендательный характер, также были отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования."Ну самое главное ведь в жизни – взаимопонимание, чтобы жители чувствовали, что власть не совершает каких-то глупых, нелепых поступков. А мы, в свою очередь, наша задача – доходчиво объяснить мотивы того или иного решения. Была тяжелая ситуация. Мы не справлялись. Нам помогала даже Тульская область в одну из недель, спасибо губернатору за то, что оказали ним поддержку. Поэтому без этих решений мы могли бы оказаться в очень сложной ситуации", - сказал губернатор в эфире "Россия 24".
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московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), тульская область, общество
11:57 25.07.2021
 
Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью

Губернатор Подмосковья Воробьев: QR-коды помогли избежать очень сложной ситуации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введение обязательной системы QR-кодов в регионе позволило избежать "очень сложной ситуации".
С 28 июня вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья осуществлялся только по QR-кодам. С 19 июля предъявление QR-кодов в общепитах региона стало носить рекомендательный характер, также были отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.
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"Ну самое главное ведь в жизни – взаимопонимание, чтобы жители чувствовали, что власть не совершает каких-то глупых, нелепых поступков. А мы, в свою очередь, наша задача – доходчиво объяснить мотивы того или иного решения. Была тяжелая ситуация. Мы не справлялись. Нам помогала даже Тульская область в одну из недель, спасибо губернатору за то, что оказали ним поддержку. Поэтому без этих решений мы могли бы оказаться в очень сложной ситуации", - сказал губернатор в эфире "Россия 24".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Тульская областьОбщество
 
 
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