https://ria.ru/20210725/podmoskove-1742781341.html

Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью

Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью - РИА Новости, 25.07.2021

Воробьев рассказал, как QR-коды помогли Подмосковью

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введение обязательной системы QR-кодов в регионе позволило избежать "очень сложной ситуации". РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:57

2021-07-25T11:57

2021-07-25T11:57

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андрей воробьев

московская область (подмосковье)

тульская область

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что введение обязательной системы QR-кодов в регионе позволило избежать "очень сложной ситуации".С 28 июня вход в бары, клубы и на дискотеки Подмосковья осуществлялся только по QR-кодам. С 19 июля предъявление QR-кодов в общепитах региона стало носить рекомендательный характер, также были отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования."Ну самое главное ведь в жизни – взаимопонимание, чтобы жители чувствовали, что власть не совершает каких-то глупых, нелепых поступков. А мы, в свою очередь, наша задача – доходчиво объяснить мотивы того или иного решения. Была тяжелая ситуация. Мы не справлялись. Нам помогала даже Тульская область в одну из недель, спасибо губернатору за то, что оказали ним поддержку. Поэтому без этих решений мы могли бы оказаться в очень сложной ситуации", - сказал губернатор в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20210709/vkontakte-1740597842.html

московская область (подмосковье)

тульская область

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коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), тульская область, общество