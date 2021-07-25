https://ria.ru/20210725/pensiya-1742740791.html

Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию

Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию - РИА Новости, 25.07.2021

Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию

У большинства пенсионеров пенсия лишь немного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания. Но есть способы ее увеличить, рассказывает агентству... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T03:14

2021-07-25T03:14

2021-07-25T12:10

евгений биезбардис

нпф "будущее"

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. У большинства пенсионеров пенсия лишь немного превышает размер прожиточного минимума в регионе проживания. Но есть способы ее увеличить, рассказывает агентству Прайм эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис."У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Поэтому важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве", — настаивает эксперт.Он напоминает, что размер страховых пенсий зависит от страхового и нестрахового стажа, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы нарастить страховой стаж, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы. Кроме того, можно предоставить в ПФР доказательства (трудовая книжка, договоры и допсоглашения, свидетельские показания коллег) ранее неучтенного стажа.Биезбардис указывает, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.

https://ria.ru/20210723/alkogol-1742455271.html

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евгений биезбардис, нпф "будущее", пенсионный фонд рф, общество