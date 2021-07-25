https://ria.ru/20210725/otpusk-1742740537.html

Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску - РИА Новости, 25.07.2021

Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:13

2021-07-25T02:13

2021-07-25T02:13

россия

общество

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, поскольку банкоматы не всегда можно найти поблизости. Также любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки.Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из России – иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист.

https://ria.ru/20210722/puteshestviya-1742398113.html

россия

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2021

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россия, общество