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Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску - РИА Новости, 25.07.2021
Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:13
2021-07-25T02:13
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, поскольку банкоматы не всегда можно найти поблизости. Также любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки.Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из России – иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист.
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россия, общество
02:13 25.07.2021
 
Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

Экономист Переславский рассказал, как финансово подготовиться к отпуску

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Изначально стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий, однако в любом случае оптимальным вариантом будет иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить на случай непредвиденных обстоятельств, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Необходимо иметь с собой достаточное количество наличных денег, поскольку банкоматы не всегда можно найти поблизости. Также любители карт могут открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки.
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Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из России – иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист.
 
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