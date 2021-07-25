https://ria.ru/20210725/monakh-1742783046.html
Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни
Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни - РИА Новости, 25.07.2021
Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни
Секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться, а недостаток любви человек может восполнить у Бога, обратившись к нему, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:12
2021-07-25T12:12
2021-07-25T14:06
религия и мировоззрение
религия
валаамский монастырь
ладожское озеро
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_94b5d057a3fc19c36d9a3d2db9e79487.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться, а недостаток любви человек может восполнить у Бога, обратившись к нему, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости."Многие говорят, что христианская жизнь тяжелая, пасмурная, скучная. А святые отцы считают, что она очень легкая, приятная, радостная. Только для этого нужны две добродетели: любовь и смирение. Если человек в этом преуспевает, ему очень легко любить ближних, проявить сокровенные свойства своей прекрасной божественной души, которые ему дарованы Богом", - сказал архимандрит Мефодий.Он напомнил слова "Царствие Божие внутри вас", "только нам надо его найти и потом отдать Господу и ближнему" – "все Евангелие об этом и говорит – как любить Господа и ближнего своего".По его словам, если человек чувствует дефицит любви в себе, восполнить его можно, только обратившись к Богу."Величайший дар от Господа – что мы можем Ему молиться, и Он нас слышит. Он всегда рядом, если человек искренне ему молится", - добавил он.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20180617/1522866391.html
https://ria.ru/20210725/podarki-1742781729.html
ладожское озеро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_3ddff72d6343605bc85e4479e006dffe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, валаамский монастырь, ладожское озеро, общество
12:12 25.07.2021 (обновлено: 14:06 25.07.2021)
Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни
Архимандрит Мефодий (Петров): секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
Секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться, а недостаток любви человек может восполнить у Бога, обратившись к нему, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря
.
Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости.
"Многие говорят, что христианская жизнь тяжелая, пасмурная, скучная. А святые отцы считают, что она очень легкая, приятная, радостная. Только для этого нужны две добродетели: любовь и смирение. Если человек в этом преуспевает, ему очень легко любить ближних, проявить сокровенные свойства своей прекрасной божественной души, которые ему дарованы Богом", - сказал архимандрит Мефодий.
Он напомнил слова "Царствие Божие внутри вас", "только нам надо его найти и потом отдать Господу и ближнему" – "все Евангелие об этом и говорит – как любить Господа и ближнего своего".
"Любить ближних, даже врагов, легко. Когда человек любит врагов, он, во-первых, исполняет заповедь Божию. Во-вторых, подражает Творцу, который есть высшая любовь. В-третьих, делает доброе дело милосердия нуждающемуся человеку. В-четвертых, выстраивает в себе любвеобильный характер. Такой характер человеку нужен, потому что человек, который не любит, он как странник в пустыне, который жаждет, хочет напиться воды, а ее нет. Мы так созданы Творцом, что любить Бога и ближнего – смысл нашего существования", - сказал монах.
По его словам, если человек чувствует дефицит любви в себе, восполнить его можно, только обратившись к Богу.
"Господь – источник любви, от него черпаем, наши же силы ограничены. Человек по немощи предает, отдаляется от Бога. А Господь верен и близок. Он всем готов дать свои блага, но человеку нужно обратиться к Нему искренно. Если человеку не хватает любви, пусть попросит у щедродавца Бога, который всем дает изобильно", - заключил собеседник агентства.
"Величайший дар от Господа – что мы можем Ему молиться, и Он нас слышит. Он всегда рядом, если человек искренне ему молится", - добавил он.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера
. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.