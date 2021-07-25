https://ria.ru/20210725/monakh-1742783046.html

Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни

Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни - РИА Новости, 25.07.2021

Валаамский монах раскрыл секрет счастливой жизни

Секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться, а недостаток любви человек может восполнить у Бога, обратившись к нему, заявил в интервью... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:12

2021-07-25T12:12

2021-07-25T14:06

религия и мировоззрение

религия

валаамский монастырь

ладожское озеро

общество

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Секрет счастливой жизни заключается в способности любить и смиряться, а недостаток любви человек может восполнить у Бога, обратившись к нему, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости."Многие говорят, что христианская жизнь тяжелая, пасмурная, скучная. А святые отцы считают, что она очень легкая, приятная, радостная. Только для этого нужны две добродетели: любовь и смирение. Если человек в этом преуспевает, ему очень легко любить ближних, проявить сокровенные свойства своей прекрасной божественной души, которые ему дарованы Богом", - сказал архимандрит Мефодий.Он напомнил слова "Царствие Божие внутри вас", "только нам надо его найти и потом отдать Господу и ближнему" – "все Евангелие об этом и говорит – как любить Господа и ближнего своего".По его словам, если человек чувствует дефицит любви в себе, восполнить его можно, только обратившись к Богу."Величайший дар от Господа – что мы можем Ему молиться, и Он нас слышит. Он всегда рядом, если человек искренне ему молится", - добавил он.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20180617/1522866391.html

https://ria.ru/20210725/podarki-1742781729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, валаамский монастырь, ладожское озеро, общество