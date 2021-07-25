https://ria.ru/20210725/metropoliten-1742795333.html
Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно - РИА Новости, 25.07.2021
Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:09
2021-07-25T14:09
2021-07-25T14:09
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы."26 июля на две недели раньше заявленного срока заработают станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро. Планировалось, что участок откроют восьмого августа", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения поездов не будет только между станциями "Юго-Западная" и "Университет", так как на станции "Проспект Вернадского" строят переход на будущую станцию Большой кольцевой линии.Уточняется, что на время закрытия станций пассажиры могут продолжать пользоваться автобусами КМ, которые следуют с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная"."Большая кольцевая линия - ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210723/metro-1742549183.html
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москва, московский метрополитен, общество
Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Закрытый участок Сокольнической линии столичного метро откроют на две недели раньше
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро
откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы
.
"26 июля на две недели раньше заявленного срока заработают станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро. Планировалось, что участок откроют восьмого августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движения поездов не будет только между станциями "Юго-Западная" и "Университет", так как на станции "Проспект Вернадского" строят переход на будущую станцию Большой кольцевой линии.
Уточняется, что на время закрытия станций пассажиры могут продолжать пользоваться автобусами КМ, которые следуют с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".
"Большая кольцевая линия - ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров", - добавляется в сообщении.