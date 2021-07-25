https://ria.ru/20210725/metropoliten-1742795333.html

Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно

Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно - РИА Новости, 25.07.2021

Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно

Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T14:09

2021-07-25T14:09

2021-07-25T14:09

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы."26 июля на две недели раньше заявленного срока заработают станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро. Планировалось, что участок откроют восьмого августа", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения поездов не будет только между станциями "Юго-Западная" и "Университет", так как на станции "Проспект Вернадского" строят переход на будущую станцию Большой кольцевой линии.Уточняется, что на время закрытия станций пассажиры могут продолжать пользоваться автобусами КМ, которые следуют с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная"."Большая кольцевая линия - ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210723/metro-1742549183.html

https://ria.ru/20210720/metro-1742022960.html

москва

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москва, московский метрополитен, общество