https://ria.ru/20210725/mefodiy-1742783748.html

Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию

Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию - РИА Новости, 25.07.2021

Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию

Западные страны не считают Россию другом, потому что она является источником православия, и многие восстают на эту истину, так проявляется их нелюбовь к Богу,... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:16

2021-07-25T12:16

2021-07-25T12:16

религия и мировоззрение

религия

россия

валаамский монастырь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/15079/72/150797221_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_5b824b0e174d407ad3756909ea9b9bb7.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Западные страны не считают Россию другом, потому что она является источником православия, и многие восстают на эту истину, так проявляется их нелюбовь к Богу, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости.Чтобы ответить на нападки Запада, монах посоветовал вспомнить наставления Серафима Саровского. "Преподобный Серафим Саровский сказал, что Россия будет всегда сильна и страшна врагам. Знаете почему? Есть два фактора, которые делают ее непобедимой: духовный и ядерный щит. Кончено, по-христиански мы всех любим, за всех молимся, переживаем. Если кто-то в семье болеет, никто из семьи не веселится. Мы тоже переживаем за весь мир и молимся, чтобы отошла злоба от народов Божиих", - подчеркнул архимандрит.По его словам, Господь имеет большие планы на Россию.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742566094.html

https://ria.ru/20210622/tserkov-1738121772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, валаамский монастырь, общество