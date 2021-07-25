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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210725/mefodiy-1742783748.html
Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию
Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию - РИА Новости, 25.07.2021
Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию
Западные страны не считают Россию другом, потому что она является источником православия, и многие восстают на эту истину, так проявляется их нелюбовь к Богу,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:16
2021-07-25T12:16
религия и мировоззрение
религия
россия
валаамский монастырь
общество
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Западные страны не считают Россию другом, потому что она является источником православия, и многие восстают на эту истину, так проявляется их нелюбовь к Богу, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости.Чтобы ответить на нападки Запада, монах посоветовал вспомнить наставления Серафима Саровского. "Преподобный Серафим Саровский сказал, что Россия будет всегда сильна и страшна врагам. Знаете почему? Есть два фактора, которые делают ее непобедимой: духовный и ядерный щит. Кончено, по-христиански мы всех любим, за всех молимся, переживаем. Если кто-то в семье болеет, никто из семьи не веселится. Мы тоже переживаем за весь мир и молимся, чтобы отошла злоба от народов Божиих", - подчеркнул архимандрит.По его словам, Господь имеет большие планы на Россию.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210723/lavrov-1742566094.html
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религия, россия, валаамский монастырь, общество
12:16 25.07.2021
 
Валаамский монах рассказал, почему Запад ополчился на Россию

Архимандрит Мефодий: все силы ада восстали на истину, которую проповедует Россия

© РИА НовостиАрхимандрит Мефодий - и.о. наместника Соловецкой обители
Архимандрит Мефодий - и.о. наместника Соловецкой обители - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Западные страны не считают Россию другом, потому что она является источником православия, и многие восстают на эту истину, так проявляется их нелюбовь к Богу, заявил в интервью РИА Новости архимандрит Мефодий (Петров), почивший недавно от коронавируса насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.
Архимандрит Мефодий (Петров) умер на 61-м году жизни от коронавируса. В воскресенье в Валаамском монастыре пройдет его отпевание и погребение. Отец Мефодий был ближайшим помощником и соратником игумена монастыря, возглавлял Православный культурно-просветительский центр "Свет Валаама", встречал многочисленных гостей и друзей обители. Незадолго до кончины он дал интервью РИА Новости.
"Россия – сегодня источник истинного православия, исповедания, веры, которая необходима человечеству. Поэтому все силы ада (не только на Западе) восстают на истину, которую проповедует Россия. Эта ненависть не к России, а к Господу", - сказал архимандрит Мефодий, отвечая на вопрос о санкциях в отношении России.
Чтобы ответить на нападки Запада, монах посоветовал вспомнить наставления Серафима Саровского. "Преподобный Серафим Саровский сказал, что Россия будет всегда сильна и страшна врагам. Знаете почему? Есть два фактора, которые делают ее непобедимой: духовный и ядерный щит. Кончено, по-христиански мы всех любим, за всех молимся, переживаем. Если кто-то в семье болеет, никто из семьи не веселится. Мы тоже переживаем за весь мир и молимся, чтобы отошла злоба от народов Божиих", - подчеркнул архимандрит.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 15:35
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
По его словам, Господь имеет большие планы на Россию.
"Русскому человеку до Бога – ручку подать, потому что русский народ богоносный. Он претерпел страшные гонения, испытания. Господь через горнило испытаний приводит русского человека к Себе", - заключил монах.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Читайте полный текст интервью >>>
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияВалаамский монастырьОбщество
 
 
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