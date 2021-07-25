https://ria.ru/20210725/maks-2021-1742832982.html

Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки

Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки - РИА Новости, 25.07.2021

Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки

С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.

2021-07-25T21:35

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макс-2021

авиация

видео

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Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации. Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов. 2021-07-25T21:35 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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