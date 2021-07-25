https://ria.ru/20210725/maks-2021-1742832982.html
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки - РИА Новости, 25.07.2021
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
2021-07-25T21:35
2021-07-25T21:35
2021-07-25T21:34
макс-2021
авиация
видео
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Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
Главной премьерой выставки стал прототип однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate, что переводе с английского означает "шах и мат". В летной программе приняли участие 80 самолетов и вертолетов.
2021-07-25T21:35
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, макс-2021, авиация, видео
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.
2021-07-25T21:35
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PT0M59S
Юбилейный МАКС-2021: лучшие моменты международной выставки
С 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском прошел пятнадцатый международный авиасалон МАКС-2021. На нем были представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС, и машины гражданской авиации.