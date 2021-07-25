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В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений
В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений - РИА Новости, 25.07.2021
В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений
Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:58
2021-07-25T21:46
лондон
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы.Сильный дождь с грозой начался в Лондоне после полудня."В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Кроме того, дорожно-транспортная полиция Лондона сообщила о закрытии ведущей на север трассы А12 и о подтоплении станций метро. В устранении последствий дождя участвуют лондонские пожарные.Пожарная служба Лондона информирует о примерно 300 обращениях за помощью в связи с подтоплениями.
https://ria.ru/20210725/shveytsariya-1742822955.html
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лондон, в мире
18:58 25.07.2021 (обновлено: 21:46 25.07.2021)
 
В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений

В Лондоне туннель Greenman и развязку Redbridge закрыли из-за подтоплений после дождя с грозой

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы.
Сильный дождь с грозой начался в Лондоне после полудня.
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"В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Кроме того, дорожно-транспортная полиция Лондона сообщила о закрытии ведущей на север трассы А12 и о подтоплении станций метро. В устранении последствий дождя участвуют лондонские пожарные.
Пожарная служба Лондона информирует о примерно 300 обращениях за помощью в связи с подтоплениями.
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