https://ria.ru/20210725/london-1742823226.html

В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений

В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений - РИА Новости, 25.07.2021

В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений

Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:58

2021-07-25T18:58

2021-07-25T21:46

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы.Сильный дождь с грозой начался в Лондоне после полудня."В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Кроме того, дорожно-транспортная полиция Лондона сообщила о закрытии ведущей на север трассы А12 и о подтоплении станций метро. В устранении последствий дождя участвуют лондонские пожарные.Пожарная служба Лондона информирует о примерно 300 обращениях за помощью в связи с подтоплениями.

https://ria.ru/20210725/shveytsariya-1742822955.html

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лондон, в мире