18:58 25.07.2021 (обновлено: 21:46 25.07.2021)
В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений
В Лондоне туннель Greenman и развязку Redbridge закрыли из-за подтоплений после дождя с грозой
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 25 июл - РИА Новости. Туннель и дорожная развязка на востоке Лондона закрыты из-за вызванных дождём подтоплений, сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы.
Сильный дождь с грозой начался в Лондоне после полудня.
"В настоящее время мы имеем дело с многочисленными подтоплениями на востоке, в настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
We are currently dealing with numerous floods on the east, currently Greenman tunnel is closed , please avoid this area and take care on surrounding roads, Redbridge roundabout is also flooded. pic.twitter.com/9iTmPdIAvO— Roads&Transport MPS (@MPSRTPC) July 25, 2021
Кроме того, дорожно-транспортная полиция Лондона сообщила о закрытии ведущей на север трассы А12 и о подтоплении станций метро. В устранении последствий дождя участвуют лондонские пожарные.
Пожарная служба Лондона информирует о примерно 300 обращениях за помощью в связи с подтоплениями.
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