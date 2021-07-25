https://ria.ru/20210725/lnr-1742765146.html

Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки

Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки - РИА Новости, 25.07.2021

Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки

Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T09:36

2021-07-25T09:36

2021-07-25T09:36

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 23 июля не зафиксировали обстрелов со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (24 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210725/prozrenie-1742745844.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире