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Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки
Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки - РИА Новости, 25.07.2021
Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки
Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T09:36
2021-07-25T09:36
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 23 июля не зафиксировали обстрелов со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (24 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире
09:36 25.07.2021
 
Украинские силовики обстреляли ЛНР один раз за сутки

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня за сутки

© РИА Новости / Олеся ПотаповаКрупномасштабные военные учения в ЛНР
Крупномасштабные военные учения в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Олеся Потапова
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что 23 июля не зафиксировали обстрелов со стороны ВС Украины.
"За истекшие сутки (24 июля – ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатомета по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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