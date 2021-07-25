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В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.07.2021
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом по дороге в Мезмай на Кубани оценивается как стабильное, сообщается в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:46
2021-07-25T14:46
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом по дороге в Мезмай на Кубани оценивается как стабильное, сообщается в оперштабе Краснодарского края.Ранее прокуратура информировала, что утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе посёлка Мезмай Апшеронского района, один человек погиб, 19 пострадали, по предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы. В экстренных службах позднее отметили, что число погибших в ДТП выросло до двух."По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано",- говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие, у которых серьёзные травмы и гематомы, находятся под пристальным вниманием врачей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/obschestvo-1742679767.html
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апшеронский район, краснодарский край, происшествия
14:46 25.07.2021
 
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани стабильное

© Фото : СК РФ по Краснодарскому краюТуристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Фото : СК РФ по Краснодарскому краю
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом по дороге в Мезмай на Кубани оценивается как стабильное, сообщается в оперштабе Краснодарского края.
Ранее прокуратура информировала, что утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе посёлка Мезмай Апшеронского района, один человек погиб, 19 пострадали, по предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы. В экстренных службах позднее отметили, что число погибших в ДТП выросло до двух.
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 12:25В России
Опубликовано видео с места аварии с туристическим автобусом на Кубани
"По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано",- говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие, у которых серьёзные травмы и гематомы, находятся под пристальным вниманием врачей.
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани
Вчера, 10:59Туризм
Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух
 
Апшеронский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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