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В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.07.2021
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом по дороге в Мезмай на Кубани оценивается как стабильное, сообщается в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:46
2021-07-25T14:46
2021-07-25T14:46
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом по дороге в Мезмай на Кубани оценивается как стабильное, сообщается в оперштабе Краснодарского края.Ранее прокуратура информировала, что утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе посёлка Мезмай Апшеронского района, один человек погиб, 19 пострадали, по предварительной версии следствия, автобус съехал с дороги из-за отказа тормозной системы. В экстренных службах позднее отметили, что число погибших в ДТП выросло до двух."По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, состояние всех пострадавших в результате ДТП, доставленных в Первую краевую больницу, стабилизировано",- говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие, у которых серьёзные травмы и гематомы, находятся под пристальным вниманием врачей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/obschestvo-1742679767.html
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апшеронский район
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апшеронский район, краснодарский край, происшествия
В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Состояние всех пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани стабильное