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Эксперт рассказал, как получить более низкий процент по кредиту
Эксперт рассказал, как получить более низкий процент по кредиту - РИА Новости, 25.07.2021
Эксперт рассказал, как получить более низкий процент по кредиту
Россиянам для получения самого низкого процента по кредиту стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах, а также оценить необходимость... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:31
2021-07-25T08:31
сравни.ру
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общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянам для получения самого низкого процента по кредиту стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах, а также оценить необходимость оформления страховки - иногда платежи могут быть выгоднее без нее, рассказал РИА Новости директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков."На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента", - говорит он.Чаще всего кредит оформляется со страховкой, а отказ от нее обычно автоматически увеличивает процентную ставку. Страховка выгодна, если кредит берется на длительный срок, а платежи могут стать обременительными при наступлении страхового случая.Однако если кредит оформляется на небольшую сумму и на короткий срок или планируется досрочное погашение, то стоит посмотреть на величину платежей и без страховки - при таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже, указал Грибков.При выборе банка всегда стоит обращать внимание на сопутствующие кредиту услуги, подчеркивает Грибков. Например, следует посмотреть на условия по дебетовой карте, которую могут предложить к потребительскому кредиту: есть ли по ней кешбэк, на какие категории и в каком размере.Также стоит помнить, что кредит приводит, как правило, к отношениям с банком на несколько лет, поэтому стоит оценить и удобство мобильного приложения кредитной организации.По данным компании, в настоящее время средняя минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 8,5% годовых.
https://ria.ru/20210725/pensiya-1742740791.html
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сравни.ру, россия, общество, экономика
08:31 25.07.2021
 
Эксперт рассказал, как получить более низкий процент по кредиту

Эксперт Грибков: дополнительные документы и отказ от страховки могут снизить процент по кредиту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россиянам для получения самого низкого процента по кредиту стоит предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах, а также оценить необходимость оформления страховки - иногда платежи могут быть выгоднее без нее, рассказал РИА Новости директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.
"На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента", - говорит он.
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Чаще всего кредит оформляется со страховкой, а отказ от нее обычно автоматически увеличивает процентную ставку. Страховка выгодна, если кредит берется на длительный срок, а платежи могут стать обременительными при наступлении страхового случая.
Однако если кредит оформляется на небольшую сумму и на короткий срок или планируется досрочное погашение, то стоит посмотреть на величину платежей и без страховки - при таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже, указал Грибков.
При выборе банка всегда стоит обращать внимание на сопутствующие кредиту услуги, подчеркивает Грибков. Например, следует посмотреть на условия по дебетовой карте, которую могут предложить к потребительскому кредиту: есть ли по ней кешбэк, на какие категории и в каком размере.
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Также стоит помнить, что кредит приводит, как правило, к отношениям с банком на несколько лет, поэтому стоит оценить и удобство мобильного приложения кредитной организации.
По данным компании, в настоящее время средняя минимальная ставка по потребительским кредитам составляет 8,5% годовых.
 
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