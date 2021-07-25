https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742802818.html

Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта

Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта - РИА Новости, 25.07.2021

Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:19

2021-07-25T15:19

2021-07-25T15:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.В эксперименте участвовали 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с различной степенью тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, возникали проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенесли инсульт и оказались не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.Авторы работы также проверили, есть ли корреляция между снижением когнитивных способностей и временем, которое прошло с начала заражения. Никакой связи по итогу они не увидели: следовательно, COVID-19 вызвал необратимые последствия.Ранее биологи из университетской клиники Charite в Берлине установили, что SARS-CoV-2 проникает в мозг человека через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Это приводит к проблемам с неврологией: к головным болям, усталости и ощущению "тумана" в голове.

https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742794186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/kovid-1742568234.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, кембриджский университет, великобритания, лондон, берлин (город), в мире