https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742794186.html
Названа причина опасного последствия COVID-19 у детей
Названа причина опасного последствия COVID-19 у детей - РИА Новости, 25.07.2021
Названа причина опасного последствия COVID-19 у детей
Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:58
2021-07-25T13:58
2021-07-25T13:58
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки. Об исследовании рассказывается в пресс-релизе на портале Healio.В числе признаков длительного течения инфекции — высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики.Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике.Дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730958993.html
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коронавирус covid-19, сша
Названа причина опасного последствия COVID-19 у детей
Американские ученые выявили причину опасного последствия COVID-19 у детей
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Ученые из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США
) предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки. Об исследовании рассказывается в пресс-релизе на портале Healio.
В числе признаков длительного течения инфекции — высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики.
Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике.
Дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.