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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742769443.html
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19
С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:20
2021-07-25T10:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
the lancet
воз
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.По мнению эксперта, информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Однако редакторы The Lancet не стали публиковать первые исследования китайских медиков, "когда каждая секунда была на счету", и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.Доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, также не выложили в открытый доступ, считает Фаррара. "Мир должен был немедленно узнать об этом. &lt;…&gt; Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний", — добавил он.Фаррар отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.Поначалу эпицентром вспышки коронавируса стал Ухань. Вскоре SARS-CoV-2 проник на территорию других китайских городов и распространился по миру, а 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил пандемию. С тех пор с COVID-19 столкнулись более 193 миллионов человек, 4,15 миллиона умерли.
https://ria.ru/20210723/pandemiya-1742491727.html
https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html
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коронавирус covid-19, the lancet, воз, китай, ухань, в мире
10:20 25.07.2021 (обновлено: 10:33 25.07.2021)
 
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19

Медицинский журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.
По мнению эксперта, информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Однако редакторы The Lancet не стали публиковать первые исследования китайских медиков, "когда каждая секунда была на счету", и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.
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Доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, также не выложили в открытый доступ, считает Фаррара. "Мир должен был немедленно узнать об этом. <…> Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний", — добавил он.
Фаррар отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.
Поначалу эпицентром вспышки коронавируса стал Ухань. Вскоре SARS-CoV-2 проник на территорию других китайских городов и распространился по миру, а 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил пандемию. С тех пор с COVID-19 столкнулись более 193 миллионов человек, 4,15 миллиона умерли.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19The LancetВОЗКитайУханьВ мире
 
 
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