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Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
Перенесший COVID-19 министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид спровоцировал волну гнева после того, как призвал британцев не "съеживаться" в страхе... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T04:45
2021-07-25T14:21
коронавирус covid-19
саджид джавид
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Перенесший COVID-19 министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид спровоцировал волну гнева после того, как призвал британцев не "съеживаться" в страхе от коронавируса, пишет издание The Guardian.Министр объявил в субботу, что уже "полностью выздоровел" от коронавирусной инфекции после того, как заразился восемь дней назад. Он призвал вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что необходимо "учиться жить с этим вирусом, а не съtживаться от него в страхе".Слова министра сочли неуместными, в частности в организации COVID-19 Bereaved Families for Justice, объединяющей в Британии людей, которые из-за коронавируса потеряли своих близких."Они (комментарии Джавида) не только причиняют боль семьям умерших, подразумевая, что наши близкие были слишком трусливы, чтобы побороть вирус, но и оскорбляют всех, кто по-прежнему делает все возможное, чтобы защитить других от урона, который этот ужасный вирус может принести", — отмечается в размещенном в Twitter сообщении организации.Теневой министр юстиции Дэвид Ламми подчеркнул, согласно The Guardian, что от коронавируса умерли 129 тысяч британцев, и призвал "не унижать людей за то, что они пытаются обезопасить себя и свои семьи".В свою очередь, Мунира Уилсон, пресс-секретарь либерал-демократов по вопросам здравоохранения, назвала слова Джавида "возмутительными". По мнению Уилсон, министр должен извиниться, поскольку его заявление оскорбило "каждого мужчину, женщину и ребенка, которые следуют правилам и остаются дома, чтобы защитить других".Слова министра раскритиковали и пользователи Twitter. В частности, в соцсети отметили, что "трудно поверить, что это министр здравоохранения".Саджид Джавид был назначен министром здравоохранения Великобритании в июне вместо Мэтта Хэнкока, ушедшего в отставку из-за скандала вокруг связи с помощницей. Хэнкок заявил об отставке 26 июня, после того как газета The Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава.
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коронавирус covid-19, саджид джавид, великобритания, в мире
04:45 25.07.2021 (обновлено: 14:21 25.07.2021)
 
Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19

Глава Минздрава Британии вызвал волну гнева, призвав не "съеживаться в страхе" от COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Перенесший COVID-19 министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид спровоцировал волну гнева после того, как призвал британцев не "съеживаться" в страхе от коронавируса, пишет издание The Guardian.
Министр объявил в субботу, что уже "полностью выздоровел" от коронавирусной инфекции после того, как заразился восемь дней назад. Он призвал вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что необходимо "учиться жить с этим вирусом, а не съtживаться от него в страхе".
Слова министра сочли неуместными, в частности в организации COVID-19 Bereaved Families for Justice, объединяющей в Британии людей, которые из-за коронавируса потеряли своих близких.
"Они (комментарии Джавида) не только причиняют боль семьям умерших, подразумевая, что наши близкие были слишком трусливы, чтобы побороть вирус, но и оскорбляют всех, кто по-прежнему делает все возможное, чтобы защитить других от урона, который этот ужасный вирус может принести", — отмечается в размещенном в Twitter сообщении организации.
Теневой министр юстиции Дэвид Ламми подчеркнул, согласно The Guardian, что от коронавируса умерли 129 тысяч британцев, и призвал "не унижать людей за то, что они пытаются обезопасить себя и свои семьи".
В свою очередь, Мунира Уилсон, пресс-секретарь либерал-демократов по вопросам здравоохранения, назвала слова Джавида "возмутительными". По мнению Уилсон, министр должен извиниться, поскольку его заявление оскорбило "каждого мужчину, женщину и ребенка, которые следуют правилам и остаются дома, чтобы защитить других".
Слова министра раскритиковали и пользователи Twitter. В частности, в соцсети отметили, что "трудно поверить, что это министр здравоохранения".
Саджид Джавид был назначен министром здравоохранения Великобритании в июне вместо Мэтта Хэнкока, ушедшего в отставку из-за скандала вокруг связи с помощницей. Хэнкок заявил об отставке 26 июня, после того как газета The Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава.
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Коронавирус COVID-19Саджид ДжавидВеликобританияВ мире
 
 
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