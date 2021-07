https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742746465.html

Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19

Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021

Глава Минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19

Перенесший COVID-19 министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид спровоцировал волну гнева после того, как призвал британцев не "съеживаться" в страхе... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T04:45

2021-07-25T04:45

2021-07-25T14:21

коронавирус covid-19

саджид джавид

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Перенесший COVID-19 министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид спровоцировал волну гнева после того, как призвал британцев не "съеживаться" в страхе от коронавируса, пишет издание The Guardian.Министр объявил в субботу, что уже "полностью выздоровел" от коронавирусной инфекции после того, как заразился восемь дней назад. Он призвал вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что необходимо "учиться жить с этим вирусом, а не съtживаться от него в страхе".Слова министра сочли неуместными, в частности в организации COVID-19 Bereaved Families for Justice, объединяющей в Британии людей, которые из-за коронавируса потеряли своих близких."Они (комментарии Джавида) не только причиняют боль семьям умерших, подразумевая, что наши близкие были слишком трусливы, чтобы побороть вирус, но и оскорбляют всех, кто по-прежнему делает все возможное, чтобы защитить других от урона, который этот ужасный вирус может принести", — отмечается в размещенном в Twitter сообщении организации.Теневой министр юстиции Дэвид Ламми подчеркнул, согласно The Guardian, что от коронавируса умерли 129 тысяч британцев, и призвал "не унижать людей за то, что они пытаются обезопасить себя и свои семьи".В свою очередь, Мунира Уилсон, пресс-секретарь либерал-демократов по вопросам здравоохранения, назвала слова Джавида "возмутительными". По мнению Уилсон, министр должен извиниться, поскольку его заявление оскорбило "каждого мужчину, женщину и ребенка, которые следуют правилам и остаются дома, чтобы защитить других".Слова министра раскритиковали и пользователи Twitter. В частности, в соцсети отметили, что "трудно поверить, что это министр здравоохранения".Саджид Джавид был назначен министром здравоохранения Великобритании в июне вместо Мэтта Хэнкока, ушедшего в отставку из-за скандала вокруг связи с помощницей. Хэнкок заявил об отставке 26 июня, после того как газета The Sun опубликовала фото, на котором отец троих детей, 42-летний женатый министр и его помощница, мать троих детей, 43-летняя жена миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, целуются в одном их помещений здания Минздрава.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, саджид джавид, великобритания, в мире