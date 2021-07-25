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В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре
В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре - РИА Новости, 25.07.2021
В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре
Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:05
2021-07-25T13:14
россия
дарданеллы
мевлют чавушоглу
черное море
босфор
турция
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Турции по строительству нового канала "Стамбул"."Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, установленному конвенцией. Подчеркиваем ее значение как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Черноморском регионе, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - заявили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что все участники конвенции одинаково заинтересованы в стабильности созданного в соответствии с ней правового режима и продолжат ответственно подходить к ее соблюдению."Как ответственные страны этого региона ведем с Турцией на различных уровнях регулярный обмен мнениями по вопросу надлежащего выполнения данного договора", - добавили в министерстве.В частности, эта тема предметно затрагивалась на встрече министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 30 июня в Анталье.Инициатива Турции по строительству канала "Стамбул" заслуживает самого пристального внимания, также в МИД."Инициатива по строительству канала "Стамбул", безусловно, заслуживает пристального внимания, в том числе с точки зрения, как ее реализация могла бы повлиять на дальнейшее применение Конвенции Монтрё", - заявили в российском дипведомстве.В МИД РФ отметили, что находятся в постоянном диалоге с Анкарой по теме строительства канала."Заверения турецкой стороны подтверждают, что Анкара серьезным образом следит за соблюдением установленного Конвенцией Монтрё режима пребывания судов – прежде всего, военных кораблей внерегиональных государств – в Черном море и их прохода через проливы Босфор и Дарданеллы", - добавили в МИД РФ.В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/erdogan-1728283110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210626/turtsiya-1738746320.html
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дарданеллы
черное море
босфор
турция
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россия, дарданеллы, мевлют чавушоглу, черное море, босфор, турция, безопасность
13:05 25.07.2021 (обновлено: 13:14 25.07.2021)
 
В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре

МИД: Москва ведет диалог с Анкарой по вопросу о статусе проливов Босфор и Дарданеллы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Турции по строительству нового канала "Стамбул".
"Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, установленному конвенцией. Подчеркиваем ее значение как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Черноморском регионе, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - заявили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что все участники конвенции одинаково заинтересованы в стабильности созданного в соответствии с ней правового режима и продолжат ответственно подходить к ее соблюдению.
"Как ответственные страны этого региона ведем с Турцией на различных уровнях регулярный обмен мнениями по вопросу надлежащего выполнения данного договора", - добавили в министерстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 17:23
Эрдоган высказался о связи канала "Стамбул" с конвенцией Монтрё
В частности, эта тема предметно затрагивалась на встрече министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 30 июня в Анталье.
Инициатива Турции по строительству канала "Стамбул" заслуживает самого пристального внимания, также в МИД.
"Инициатива по строительству канала "Стамбул", безусловно, заслуживает пристального внимания, в том числе с точки зрения, как ее реализация могла бы повлиять на дальнейшее применение Конвенции Монтрё", - заявили в российском дипведомстве.
В МИД РФ отметили, что находятся в постоянном диалоге с Анкарой по теме строительства канала.
"Заверения турецкой стороны подтверждают, что Анкара серьезным образом следит за соблюдением установленного Конвенцией Монтрё режима пребывания судов – прежде всего, военных кораблей внерегиональных государств – в Черном море и их прохода через проливы Босфор и Дарданеллы", - добавили в МИД РФ.
Канал Стамбул: характеристики, инфраструктура и влияние на окружающую среду
26 июня, 16:10Инфографика
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Инфографика
Посмотреть
В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.
Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с флагами и транспарантами - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 17:53В мире
Эрдоган запустил строительство канала "Стамбул" в обход Босфора
 
РоссияДарданеллыМевлют ЧавушоглуЧерное мореБосфорТурцияБезопасность
 
 
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