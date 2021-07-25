https://ria.ru/20210725/konventsiya-1742789062.html

В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре

В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре - РИА Новости, 25.07.2021

В МИД рассказали о сотрудничестве с Анкарой по конвенции Монтре

Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:05

2021-07-25T13:05

2021-07-25T13:14

россия

дарданеллы

мевлют чавушоглу

черное море

босфор

турция

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва ведет регулярный диалог с Анкарой по теме соблюдения конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, альтернативы документу нет, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя планы Турции по строительству нового канала "Стамбул"."Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, установленному конвенцией. Подчеркиваем ее значение как одного из ключевых факторов стабильности и безопасности в Черноморском регионе, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - заявили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что исходят из того, что все участники конвенции одинаково заинтересованы в стабильности созданного в соответствии с ней правового режима и продолжат ответственно подходить к ее соблюдению."Как ответственные страны этого региона ведем с Турцией на различных уровнях регулярный обмен мнениями по вопросу надлежащего выполнения данного договора", - добавили в министерстве.В частности, эта тема предметно затрагивалась на встрече министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 30 июня в Анталье.Инициатива Турции по строительству канала "Стамбул" заслуживает самого пристального внимания, также в МИД."Инициатива по строительству канала "Стамбул", безусловно, заслуживает пристального внимания, в том числе с точки зрения, как ее реализация могла бы повлиять на дальнейшее применение Конвенции Монтрё", - заявили в российском дипведомстве.В МИД РФ отметили, что находятся в постоянном диалоге с Анкарой по теме строительства канала."Заверения турецкой стороны подтверждают, что Анкара серьезным образом следит за соблюдением установленного Конвенцией Монтрё режима пребывания судов – прежде всего, военных кораблей внерегиональных государств – в Черном море и их прохода через проливы Босфор и Дарданеллы", - добавили в МИД РФ.В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала строительства канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Реализация проекта стартовала с закладки одного из шести мостов через будущий канал.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/erdogan-1728283110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/turtsiya-1738746320.html

россия

дарданеллы

черное море

босфор

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дарданеллы, мевлют чавушоглу, черное море, босфор, турция, безопасность