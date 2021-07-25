https://ria.ru/20210725/kolumbiya-1742821720.html
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19
США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины компании Moderna, сообщил минздрав латиноамериканской страны. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:36
2021-07-25T18:36
2021-07-25T18:36
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл - РИА Новости. США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины компании Moderna, сообщил минздрав латиноамериканской страны."Прибыли в Колумбию 3,5 миллиона доз вакцины Moderna, пожертвованных США", - говорится в заявлении.В Колумбии выявлены 4 716 798 случаев заболевания коронавирусом, скончались 118 538 человек, выздоровели 4 477 155 пациентов.
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здоровье - общество, сша, колумбия, в мире
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19
Колумбия получила бесплатно от США 3,5 миллиона доз вакцины от COVID-19