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Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19
США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины компании Moderna, сообщил минздрав латиноамериканской страны. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:36
2021-07-25T18:36
здоровье - общество
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колумбия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл - РИА Новости. США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины компании Moderna, сообщил минздрав латиноамериканской страны."Прибыли в Колумбию 3,5 миллиона доз вакцины Moderna, пожертвованных США", - говорится в заявлении.В Колумбии выявлены 4 716 798 случаев заболевания коронавирусом, скончались 118 538 человек, выздоровели 4 477 155 пациентов.
https://ria.ru/20210723/moderna-1742572969.html
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здоровье - общество, сша, колумбия, в мире
18:36 25.07.2021
 
Колумбия получила бесплатно от США партию вакцины от COVID-19

Колумбия получила бесплатно от США 3,5 миллиона доз вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПамятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл - РИА Новости. США пожертвовали Колумбии 3,5 миллиона доз вакцины компании Moderna, сообщил минздрав латиноамериканской страны.
"Прибыли в Колумбию 3,5 миллиона доз вакцины Moderna, пожертвованных США", - говорится в заявлении.
В Колумбии выявлены 4 716 798 случаев заболевания коронавирусом, скончались 118 538 человек, выздоровели 4 477 155 пациентов.
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 16:06Распространение коронавируса
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
 
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