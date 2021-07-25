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На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров
На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров - РИА Новости, 25.07.2021
На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров
Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния, сообщил в воскресенье новостной... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:06
2021-07-25T18:14
сардиния
африка
италия
в мире
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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния, сообщил в воскресенье новостной телеканал SkyTg24.Пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.По данным областных властей Сардинии, пожары уже уничтожили около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот. Президент области Кристиан Солинас обратился к центральным властям с просьбой об оказании экстренной экономической помощи.
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сардиния, африка, италия, в мире
18:06 25.07.2021 (обновлено: 18:14 25.07.2021)
 
На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано

© REUTERS / Vigili del FuocoПожарный во время тушения лесного пожара на Сардинии
Пожарный во время тушения лесного пожара на Сардинии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / Vigili del Fuoco
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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния, сообщил в воскресенье новостной телеканал SkyTg24.
Пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.
Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.
По данным областных властей Сардинии, пожары уже уничтожили около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот. Президент области Кристиан Солинас обратился к центральным властям с просьбой об оказании экстренной экономической помощи.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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На юге Франции эвакуировали около сотни человек из-за крупного пожара
 
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