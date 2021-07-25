https://ria.ru/20210725/italiya-1742819380.html

На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров - РИА Новости, 25.07.2021

На Сардинии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния, сообщил в воскресенье новостной... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:06

2021-07-25T18:06

2021-07-25T18:14

сардиния

африка

италия

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РИМ, 25 июл - РИА Новости. Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния, сообщил в воскресенье новостной телеканал SkyTg24.Пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.По данным областных властей Сардинии, пожары уже уничтожили около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот. Президент области Кристиан Солинас обратился к центральным властям с просьбой об оказании экстренной экономической помощи.

https://ria.ru/20210724/pozhar-1742729685.html

сардиния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардиния, африка, италия, в мире