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Король Иордании встретился с новым премьером Израиля
Король Иордании встретился с новым премьером Израиля - РИА Новости, 25.07.2021
Король Иордании встретился с новым премьером Израиля
Король Иордании Абдалла II сообщил телеканалу CNN, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:33
2021-07-25T19:33
нафтали беннет
бени ганц
абдалла ii
кнессет израиля
иордания
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II сообщил телеканалу CNN, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства."Я вышел с этих встреч очень воодушевленным. Я считаю, что за последние две недели мы стали свидетелями не только улучшения взаимопонимания меду Израилем и Иорданией, но и голосов из Израиля и Палестины о том, что нам необходимо двигаться вперед", - заявил иорданский король.Абдалла II выразил мнение, что арабские страны подходят к вопросу об отношениях с Израилем, исходя из собственных интересов в национальной безопасности.Ранее израильские СМИ писали, что Беннет тайно встретился с королем Иордании в начале июля.Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
https://ria.ru/20210711/sektorgaza-1740842274.html
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нафтали беннет, бени ганц, абдалла ii, кнессет израиля, иордания, палестина, израиль, в мире
19:33 25.07.2021
 
Король Иордании встретился с новым премьером Израиля

Король Иордании Абдалла II встретился с премьером Израиля Беннетом и министром обороны Ганцем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКороль Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн
Король Иордании Абдалла II бен Аль-Хусейн - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II сообщил телеканалу CNN, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства.
"Я вышел с этих встреч очень воодушевленным. Я считаю, что за последние две недели мы стали свидетелями не только улучшения взаимопонимания меду Израилем и Иорданией, но и голосов из Израиля и Палестины о том, что нам необходимо двигаться вперед", - заявил иорданский король.
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Абдалла II выразил мнение, что арабские страны подходят к вопросу об отношениях с Израилем, исходя из собственных интересов в национальной безопасности.
Ранее израильские СМИ писали, что Беннет тайно встретился с королем Иордании в начале июля.
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.
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Нафтали БеннетБени ГанцАбдалла IIКнессет ИзраиляИорданияПалестинаИзраильВ мире
 
 
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