https://ria.ru/20210725/iordaniya-1742825266.html

Король Иордании встретился с новым премьером Израиля

Король Иордании встретился с новым премьером Израиля - РИА Новости, 25.07.2021

Король Иордании встретился с новым премьером Израиля

Король Иордании Абдалла II сообщил телеканалу CNN, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T19:33

2021-07-25T19:33

2021-07-25T19:33

нафтали беннет

бени ганц

абдалла ii

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палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II сообщил телеканалу CNN, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства."Я вышел с этих встреч очень воодушевленным. Я считаю, что за последние две недели мы стали свидетелями не только улучшения взаимопонимания меду Израилем и Иорданией, но и голосов из Израиля и Палестины о том, что нам необходимо двигаться вперед", - заявил иорданский король.Абдалла II выразил мнение, что арабские страны подходят к вопросу об отношениях с Израилем, исходя из собственных интересов в национальной безопасности.Ранее израильские СМИ писали, что Беннет тайно встретился с королем Иордании в начале июля.Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в июне стал новым премьер-министром Израиля. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид.

https://ria.ru/20210711/sektorgaza-1740842274.html

https://ria.ru/20210709/eek-1740646643.html

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нафтали беннет, бени ганц, абдалла ii, кнессет израиля, иордания, палестина, израиль, в мире