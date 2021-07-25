https://ria.ru/20210725/infarkt-1742779963.html
Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта
Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта - РИА Новости, 25.07.2021
Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил признаки надвигающегося инфаркта, которые удается распознать далеко не каждому. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:47
2021-07-25T11:47
2021-07-25T13:35
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил признаки надвигающегося инфаркта, которые удается распознать далеко не каждому.По словам специалиста, наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую."Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...> Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", — подчеркнул Мясников.Врач отметил, что главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил Мясников.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
https://rsport.ria.ru/20210718/yagody-1741746869.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
11:47 25.07.2021 (обновлено: 13:35 25.07.2021)
Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта
Доктор Мясников предупредил россиян о неочевидных предвестниках инфаркта
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
перечислил признаки надвигающегося инфаркта, которые удается распознать далеко не каждому.
По словам специалиста, наиболее частыми симптомами этого опасного состояния считаются боль в груди (за грудиной), одышка, повышенная потливость и слабость. Помимо основных признаков, существуют те, которые на первый взгляд не предвещают проблем с сердцем: боль в шее, плече или челюсти, спутанность речи, вздутие живота, а также изжога. По словам медика, подобные проблемы встречаются у многих людей, но это не всегда повод вызывать скорую.
"Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <...> Если вы попали к врачу, ваша смертность — три-шесть процентов, если не попали вовремя, ваша смертность — 33 процента. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", — подчеркнул Мясников.
Врач отметил, что главными факторами риска считаются возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50), наследственность, связанная с ранними инфарктами и инсультами, курение, повышение холестерина низкой плотности и понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара и артериальная гипертония, а также отсутствие физической активности и ожирение. Кроме того, на риск развития инфаркта может повлиять даже отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка). В наибольшей опасности люди, у которых выявили сразу несколько факторов, а не один из них, подытожил Мясников.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердечно-сосудистой системы погибают более 17,5 миллиона человек. При этом считается, что около 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.