https://ria.ru/20210725/gospitalizatsiya-1742783301.html

В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом

Около 900 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, на ИВЛ находятся 564 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:13

2021-07-25T12:13

2021-07-25T12:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Около 900 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, на ИВЛ находятся 564 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3 406 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 923 человека. На ИВЛ находятся 564 человека", — сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 5 482 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 331 614.

https://ria.ru/20210724/zaraznost-1742722874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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