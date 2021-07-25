https://ria.ru/20210725/gospitalizatsiya-1742783301.html
В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом - РИА Новости, 25.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом
Около 900 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, на ИВЛ находятся 564 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:13
2021-07-25T12:13
2021-07-25T12:13
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Около 900 человек госпитализированы в больницы Москвы с коронавирусом за сутки, на ИВЛ находятся 564 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 3 406 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 923 человека. На ИВЛ находятся 564 человека", — сообщили в штабе.Также в городе выздоровели еще 5 482 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 331 614.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали около 900 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 923 больных с COVID-19, на ИВЛ находятся 564 человека