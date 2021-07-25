https://ria.ru/20210725/gazoprovod-1742742660.html

Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.07.2021

Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:44

2021-07-25T02:44

2021-07-25T02:49

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северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил."Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я", - сказал Трамп.Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено"."Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?" - заявил Трамп.Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока — 2".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210724/impichment-1742734246.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-25T02:44 true PT1M44S

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россия, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, сша, в мире