Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/gazoprovod-1742742660.html
Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.07.2021
Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:44
2021-07-25T02:49
россия
северный поток — 2
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил."Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я", - сказал Трамп.Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено"."Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?" - заявил Трамп.Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока — 2".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://ria.ru/20210724/impichment-1742734246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-25T02:44
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
02:44 25.07.2021 (обновлено: 02:49 25.07.2021)
 
Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"

Трамп вновь заявил, что он "остановил" проект "Северный поток — 2", а Байден его одобрил

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил.
"Я остановил его… а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.
"Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я", - сказал Трамп.
Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено".
"Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?" - заявил Трамп.
"Я остановил его, а он (Байден - ред.) в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили", - сказал Трамп.
Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока — 2".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 22:04
В США захотели объявить Байдену импичмент из-за "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24СК возбудил уголовное дело после смерти главы Минцифры Приамурья
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния