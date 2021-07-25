https://ria.ru/20210725/frantsiya-1742833664.html
В пригороде Парижа произошел обвал грунта
В пригороде Парижа произошел обвал грунта - РИА Новости, 25.07.2021
В пригороде Парижа произошел обвал грунта
Строительный рабочий погиб в результате обвала грунта в районе коммуны Маси во французском департаменте Эсон, происшествие вызвало приостановку движения... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:53
2021-07-25T21:53
2021-07-25T21:53
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Строительный рабочий погиб в результате обвала грунта в районе коммуны Маси во французском департаменте Эсон, происшествие вызвало приостановку движения скоростных поездов, сообщили местные власти."В результате происшествия на стройке на перекрестке путей пригородных электричек RER и скоростных поездов TGV в районе Маси оказался завален рабочий", - написал в Twitter глава совета департамента Эсона Франсуа Дуровре.По его словам, было прервано движение около семидесяти скоростных поездов TGV.Компания также рекомендовала желающим отправиться в юго-западном направлении отложить поездку, так как в воскресенье вечером поезда ходить не будут. В северный регион Бретань попасть будет можно альтернативными способами, но вероятны задержки, отметили в SNCF.
https://ria.ru/20210611/proval-1736626035.html
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sncf, бретань, в мире
В пригороде Парижа произошел обвал грунта
При провале грунта в пригороде Парижа погиб рабочий, движение скоростных поездов приостановили