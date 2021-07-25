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В пригороде Парижа произошел обвал грунта
В пригороде Парижа произошел обвал грунта - РИА Новости, 25.07.2021
В пригороде Парижа произошел обвал грунта
Строительный рабочий погиб в результате обвала грунта в районе коммуны Маси во французском департаменте Эсон, происшествие вызвало приостановку движения... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:53
2021-07-25T21:53
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Строительный рабочий погиб в результате обвала грунта в районе коммуны Маси во французском департаменте Эсон, происшествие вызвало приостановку движения скоростных поездов, сообщили местные власти."В результате происшествия на стройке на перекрестке путей пригородных электричек RER и скоростных поездов TGV в районе Маси оказался завален рабочий", - написал в Twitter глава совета департамента Эсона Франсуа Дуровре.По его словам, было прервано движение около семидесяти скоростных поездов TGV.Компания также рекомендовала желающим отправиться в юго-западном направлении отложить поездку, так как в воскресенье вечером поезда ходить не будут. В северный регион Бретань попасть будет можно альтернативными способами, но вероятны задержки, отметили в SNCF.
https://ria.ru/20210611/proval-1736626035.html
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sncf, бретань, в мире
21:53 25.07.2021
 
В пригороде Парижа произошел обвал грунта

При провале грунта в пригороде Парижа погиб рабочий, движение скоростных поездов приостановили

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Строительный рабочий погиб в результате обвала грунта в районе коммуны Маси во французском департаменте Эсон, происшествие вызвало приостановку движения скоростных поездов, сообщили местные власти.
"В результате происшествия на стройке на перекрестке путей пригородных электричек RER и скоростных поездов TGV в районе Маси оказался завален рабочий", - написал в Twitter глава совета департамента Эсона Франсуа Дуровре.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 14:24
На юго-западе Москвы провалился грунт на проезжей части
По его словам, было прервано движение около семидесяти скоростных поездов TGV.

"После проседания грунта аварийные службы попросили прекратить движение скоростных поездов TGV для проведения поисковых операций. Движение всех поездов от или до вокзала Монпарнас (в Париже - ред.) остановлено", - заявил газете Parisien представитель французской национальной компании железных дорог SNCF.

Компания также рекомендовала желающим отправиться в юго-западном направлении отложить поездку, так как в воскресенье вечером поезда ходить не будут. В северный регион Бретань попасть будет можно альтернативными способами, но вероятны задержки, отметили в SNCF.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2016
14 июня 2016, 16:56
Из-за обвала грунта во Владикавказе один человек погиб, еще один пострадалПо данным МЧС, обвал земляной породы произошел на углу улиц Гадиева и Московская во время проведения ремонтных работ на водопроводной сети.
 
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