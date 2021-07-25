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Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
Правоохранители Франции задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших в субботу по всей стране, сообщает телеканал LCI со ссылкой на РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T14:51
2021-07-25T14:51
коронавирус covid-19
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Правоохранители Франции задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших в субботу по всей стране, сообщает телеканал LCI со ссылкой на министерство внутренних дел.При этом, как отмечает телеканал, 24 человека из общего числа были задержаны в Париже. Кроме того, в ходе протестов пострадали 27 полицейских и два жандарма.В субботу телеканал BFMTV сообщил, что в акциях протеста против введения санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 160 тысяч человек. По официальным данным, в Париже число участников манифестаций составило 11 тысяч. В ряде городов акции сопровождались беспорядками.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции и передан на рассмотрение в сенат.
https://ria.ru/20210720/frantsiya-1741923794.html
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коронавирус covid-19, франция, париж, в мире
14:51 25.07.2021
 
Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19

Во Франции задержали 71 человека на субботних протестах против введения санитарных мер по COVID-19

© REUTERS / Benoit TessierАкция против введения во Франции санитарных пропусков
Акция против введения во Франции санитарных пропусков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Правоохранители Франции задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших в субботу по всей стране, сообщает телеканал LCI со ссылкой на министерство внутренних дел.
При этом, как отмечает телеканал, 24 человека из общего числа были задержаны в Париже. Кроме того, в ходе протестов пострадали 27 полицейских и два жандарма.
В субботу телеканал BFMTV сообщил, что в акциях протеста против введения санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 160 тысяч человек. По официальным данным, в Париже число участников манифестаций составило 11 тысяч. В ряде городов акции сопровождались беспорядками.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.
Участники акции протеста против санитарных пропусков в Париже - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции и передан на рассмотрение в сенат.
 
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