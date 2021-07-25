https://ria.ru/20210725/frantsiya-1742799940.html

Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19

Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021

Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19

Правоохранители Франции задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших в субботу по всей стране, сообщает телеканал LCI со ссылкой на РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T14:51

2021-07-25T14:51

2021-07-25T14:51

коронавирус covid-19

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Правоохранители Франции задержали 71 человека в ходе протестов против санитарных мер, проходивших в субботу по всей стране, сообщает телеканал LCI со ссылкой на министерство внутренних дел.При этом, как отмечает телеканал, 24 человека из общего числа были задержаны в Париже. Кроме того, в ходе протестов пострадали 27 полицейских и два жандарма.В субботу телеканал BFMTV сообщил, что в акциях протеста против введения санитарных пропусков по всей Франции приняли участие более 160 тысяч человек. По официальным данным, в Париже число участников манифестаций составило 11 тысяч. В ряде городов акции сопровождались беспорядками.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции и передан на рассмотрение в сенат.

https://ria.ru/20210720/frantsiya-1741923794.html

франция

париж

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коронавирус covid-19, франция, париж, в мире