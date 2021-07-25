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ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2021
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:34
2021-07-25T11:34
2021-07-25T11:34
ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона в очередной раз нарушила мандат СММ ОБСЕ", - заявил начальник управления Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что для того, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать нарушений со стороны ВС Украины, военнослужащие 30-й бригады украинских силовиков применили станцию РЭБ "Буковель-АД" в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Семигорье."В связи с чем представители СММ ОБСЕ даже не смогли осуществить запуск БПЛА", - дополнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210725/donbass-1742776087.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Народная милиция ЛНР: украинские силовики препятствуют работе ОБСЕ в Донбассе при помощи средств РЭБ