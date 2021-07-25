https://ria.ru/20210725/donbass-1742777909.html

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2021

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:34

2021-07-25T11:34

2021-07-25T11:34

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики продолжают препятствовать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Украинская сторона в очередной раз нарушила мандат СММ ОБСЕ", - заявил начальник управления Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что для того, чтобы наблюдатели миссии не смогли зафиксировать нарушений со стороны ВС Украины, военнослужащие 30-й бригады украинских силовиков применили станцию РЭБ "Буковель-АД" в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Семигорье."В связи с чем представители СММ ОБСЕ даже не смогли осуществить запуск БПЛА", - дополнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210725/donbass-1742776087.html

https://ria.ru/20210724/dnr-1742711700.html

донбасс

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире