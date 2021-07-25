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Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине
Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине - РИА Новости, 25.07.2021
Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами одного из храмов в нью-йоркском Бруклине,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:12
2021-07-25T23:12
светлана тихановская
энтони блинкен
кгб белоруссии
александр лукашенко
совет безопасности оон
евросоюз
белоруссия
вильнюс
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 25 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами одного из храмов в нью-йоркском Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье Тихановская прибыла в Нью-Йорк из Вашингтона. Бывшая кандидат в президенты появилась в православном соборе святого Кирилла Туровского в Бруклине в сопровождении охраны и покидала церковь также в тесном кольце телохранителей, на черных внедорожниках.Общение с Тихановской организовали на первом этаже собора, желающие смогли задать ей вопросы. Общались на белорусском языке. Жители Бруклина и люди в команде Тихановской временами подсказывали ей, как звучит то или иное слово на белорусском языке.Пришедших интересовало в числе прочего, чем отличаются политические реалии США от белорусской политики. Тихановская заявила, что американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта. Речь шла о роли женщины в Белоруссии, касалась темы санкций, в частности, Тихановская подчеркнула, что сегодня "белорусы страдают не от санкций, а от репрессий".Один из вопросов касался темы суверенитета и независимости Белоруссии. "Наша независимость, наш суверенитет не на продажу. Белорусы будут защищать нашу независимость", - указала она. По ее мнению, белорусский язык во многом является олицетворением суверенитета, его нужно защищать.В воскресенье Тихановская также встретится с диаспорой в Нью-Йорке. Ранее источник в Совбезе ООН сообщал РИА Новости, что в начале следующей недели Тихановская пообщается с некоторыми постпредами западных стран в СБ ООН. Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html
https://ria.ru/20210720/tikhanovskaya-1742082741.html
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светлана тихановская, энтони блинкен, кгб белоруссии, александр лукашенко, совет безопасности оон, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире
23:12 25.07.2021
 
Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине

Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами храма в Бруклине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ЙОРК, 25 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с белорусами-прихожанами одного из храмов в нью-йоркском Бруклине, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье Тихановская прибыла в Нью-Йорк из Вашингтона. Бывшая кандидат в президенты появилась в православном соборе святого Кирилла Туровского в Бруклине в сопровождении охраны и покидала церковь также в тесном кольце телохранителей, на черных внедорожниках.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:55
Тихановская призвала США к информационной борьбе с белорусскими властями
Общение с Тихановской организовали на первом этаже собора, желающие смогли задать ей вопросы. Общались на белорусском языке. Жители Бруклина и люди в команде Тихановской временами подсказывали ей, как звучит то или иное слово на белорусском языке.
Пришедших интересовало в числе прочего, чем отличаются политические реалии США от белорусской политики. Тихановская заявила, что американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта. Речь шла о роли женщины в Белоруссии, касалась темы санкций, в частности, Тихановская подчеркнула, что сегодня "белорусы страдают не от санкций, а от репрессий".
Один из вопросов касался темы суверенитета и независимости Белоруссии. "Наша независимость, наш суверенитет не на продажу. Белорусы будут защищать нашу независимость", - указала она. По ее мнению, белорусский язык во многом является олицетворением суверенитета, его нужно защищать.
В воскресенье Тихановская также встретится с диаспорой в Нью-Йорке. Ранее источник в Совбезе ООН сообщал РИА Новости, что в начале следующей недели Тихановская пообщается с некоторыми постпредами западных стран в СБ ООН. Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:57Протесты в Белоруссии
Тихановская выразила желание встретиться с Байденом и вернуться на родину
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
Светлана ТихановскаяЭнтони БлинкенКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоСовет Безопасности ООНЕвросоюзБелоруссияВильнюсСШАВ мире
 
 
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