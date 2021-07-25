https://ria.ru/20210725/belorussiya-1742832602.html

В Минске прокомментировали поправки в закон о защите суверенитета

В Минске прокомментировали поправки в закон о защите суверенитета - РИА Новости, 25.07.2021

В Минске прокомментировали поправки в закон о защите суверенитета

Сотрудники МЧС Белоруссии при угрозе национальной безопасности страны и возникновении в этой связи чрезвычайных ситуаций будут фактически наделены правами и... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:27

2021-07-25T21:27

2021-07-25T21:27

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС Белоруссии при угрозе национальной безопасности страны и возникновении в этой связи чрезвычайных ситуаций будут фактически наделены правами и гарантиями, схожими с правами сотрудников органов внутренних дел, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета и конституционного строя. Документ прописывает, что основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков с насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты с насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан. Вместе с тем заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что сейчас нет оснований вводить в стране ни чрезвычайное, ни военное положение."Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы – люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций, будем называть – чрезвычайных ситуаций, мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению", - сказал министр в эфире телеканала СТВ, говоря о новшествах в законах "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".По его словам, "на сотрудников министерства будет распространяться закон "Об органах внутренних дел" по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия, и, самое главное, сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210715/belorussiya-1741413862.html

https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735740976.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире