https://ria.ru/20210725/belorussiya-1742830250.html

Белоруссия решила открыть генконсульство в Гонконге

Белоруссия решила открыть генконсульство в Гонконге - РИА Новости, 25.07.2021

Белоруссия решила открыть генконсульство в Гонконге

Белоруссия планирует открыть генконсульство в Гонконге, оно станет четвертым в Китае, сообщил посол республики в КНР Юрий Сенько. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:52

2021-07-25T20:52

2021-07-25T20:52

россия

юрий сенько

кгб белоруссии

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

чунцин

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Белоруссия планирует открыть генконсульство в Гонконге, оно станет четвертым в Китае, сообщил посол республики в КНР Юрий Сенько."В настоящий момент готовится решение, чтобы открыть в Китае четвертое генеральное консульство Беларуси. У нас открыты они в Чунцине, Гуанчжоу, Шанхае, и сегодня рассматривается вопрос на предмет экономического центра Китая, который нам очень интересен, - это Гонконг", - сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июля провел совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе и заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Президент сказал, что Минску нужно серьезно пересмотреть работу посольств в странах ЕС и не держать там "кучу дипломатов", если эти отношения ему вредят. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по итогам совещания заявил, что республика не планирует в ближайшее время закрывать свои посольства в странах ЕС, но будет наблюдать за ситуацией.Позже на совещании с правительством Лукашенко рассказал, что предлагается ввести должности официальных представителей Минпрома и Минсельхозпрода Белоруссии в посольстве в Китае, он напомнил, что стоит задача оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений, при этом усилить деятельность на основных направлениях - "будь то Россия, Китай, Индия - туда, куда мы стремимся сейчас и где нас, в общем-то, принимают и ждут".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел секторальные санкции.

https://ria.ru/20210622/kitay-1738038831.html

https://ria.ru/20191113/1560884671.html

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белоруссия

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