https://ria.ru/20210725/bastrykin-1742790481.html

Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи

Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи - РИА Новости, 25.07.2021

Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи

Для борьбы с терроризмом и экстремизмом нужно на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи, это... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:19

2021-07-25T13:19

2021-07-25T13:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_f57d0b6e5a78c8368a81eda85f97c38f.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Для борьбы с терроризмом и экстремизмом нужно на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи, это поможет эффективно выявлять сообщения преступников в мессенджерах, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Для пресечения подобных преступлений (экстремистской и террористической направленности – ред.) на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".По мнению председателя СК, это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, которую используют террористы, а также поможет вычислить, какие устройства они используют и их местонахождение.

https://ria.ru/20210514/borba-1732332788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность