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Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи
Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи - РИА Новости, 25.07.2021
Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи
Для борьбы с терроризмом и экстремизмом нужно на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи, это... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:19
2021-07-25T13:19
2021-07-25T13:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Для борьбы с терроризмом и экстремизмом нужно на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи, это поможет эффективно выявлять сообщения преступников в мессенджерах, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Для пресечения подобных преступлений (экстремистской и террористической направленности – ред.) на международном уровне необходимо регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильной связи для эффективного выявления сообщений в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".По мнению председателя СК, это позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, которую используют террористы, а также поможет вычислить, какие устройства они используют и их местонахождение.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, безопасность
Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования связи
Глава СК Бастрыкин призвал регламентировать регистрацию ключей шифрования для борьбы с террором