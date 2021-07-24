https://ria.ru/20210724/zaderzhanie-1742719499.html
Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали
Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали - РИА Новости, 24.07.2021
Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали
В Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в следственном управлении СК по... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:33
2021-07-24T18:33
2021-07-24T21:53
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости. В Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в следственном управлении СК по региону."В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников <...> задержан 28-летний подозреваемый", — заявили в ведомстве.Как отметили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, задержанный прятался в заброшенных постройках.В ближайшее время его доставят в СК для проведения следственных действий.Инцидент произошел ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. По данным Следственного комитета, на полицейского напали несколько человек, один из них начал стрелять. Злоумышленники скрылись с места происшествия.Замначальника отдела угрозыска получил огнестрельные ранения бедра и туловища. По данным прокуратуры Ставрополья, в него выстрелили девять раз. Позднее сотрудник полиции скончался в реанимации.Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия
18:33 24.07.2021 (обновлено: 21:53 24.07.2021)
Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали
На Ставрополье задержали 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска
ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости.
В Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в следственном управлении СК
по региону.
"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников <...> задержан 28-летний подозреваемый", — заявили в ведомстве.
Как отметили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, задержанный прятался в заброшенных постройках.
В ближайшее время его доставят в СК для проведения следственных действий.
Инцидент произошел ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. По данным Следственного комитета, на полицейского напали несколько человек, один из них начал стрелять. Злоумышленники скрылись с места происшествия.
Замначальника отдела угрозыска получил огнестрельные ранения бедра и туловища. По данным прокуратуры Ставрополья, в него выстрелили девять раз. Позднее сотрудник полиции скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.