https://ria.ru/20210724/zaderzhanie-1742719499.html

Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали

Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали - РИА Новости, 24.07.2021

Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали

В Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в следственном управлении СК по... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:33

2021-07-24T18:33

2021-07-24T21:53

следственный комитет россии (ск рф)

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 24 июл — РИА Новости. В Андроповском районе задержали подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, сообщили в следственном управлении СК по региону."В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников <...> задержан 28-летний подозреваемый", — заявили в ведомстве.Как отметили в ГУ МВД по Ставропольскому краю, задержанный прятался в заброшенных постройках.В ближайшее время его доставят в СК для проведения следственных действий.Инцидент произошел ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов Ставрополя. По данным Следственного комитета, на полицейского напали несколько человек, один из них начал стрелять. Злоумышленники скрылись с места происшествия.Замначальника отдела угрозыска получил огнестрельные ранения бедра и туловища. По данным прокуратуры Ставрополья, в него выстрелили девять раз. Позднее сотрудник полиции скончался в реанимации.Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

ставрополь

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следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия