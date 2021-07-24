Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210724/vaktsinatsiya-1742644062.html
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников - РИА Новости, 24.07.2021
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников
Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:22
2021-07-24T05:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
татьяна голикова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740428547_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_d8047aadc570ef0b664b00af39df7126.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад.Ситуация с коллективным иммунитетомНаиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области. Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета - Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа."Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - указала Голикова.Темпы вакцинацииГлава Минздрава Михаил Мурашко на прошедшем накануне заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.Мурашко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540840.html
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740428547_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f1ecd8d3216ff22fb67ecd9c78fff39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
05:22 24.07.2021
 
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников

Минтруд разрешил отстранять работников в случае непредоставления сертификата о вакцинации в срок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Лужниках
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.
Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 13:35Распространение коронавируса
Еще четыре региона введут обязательную вакцинацию от коронавируса
Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад.

Ситуация с коллективным иммунитетом

Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области.
Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета - Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
"Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - указала Голикова.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 13:35Распространение коронавируса
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти вдвое, заявил Мишустин

Темпы вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко на прошедшем накануне заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.
Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.
Мурашко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.
Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния