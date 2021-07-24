https://ria.ru/20210724/vaktsinatsiya-1742644062.html
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников - РИА Новости, 24.07.2021
Минтруд разъяснил порядок отстранения отказавшихся от вакцинации работников
Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:22
2021-07-24T05:22
2021-07-24T05:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
татьяна голикова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад.Ситуация с коллективным иммунитетомНаиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области. Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета - Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа."Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - указала Голикова.Темпы вакцинацииГлава Минздрава Михаил Мурашко на прошедшем накануне заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.Мурашко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742540840.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса
, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде
и Роспотребнадзоре
.
Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России
, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Тех, кто не вакцинировался, можно привлечь к работе дистанционно. Однако такую опцию рекомендуют оставить для сотрудников, у которых есть медотвод.
Как указали в Минтруде и Роспотребнадзоре, для стабилизации ситуации с коронавирусом необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников — "с учетом лиц, переболевших COVID-19, и вакцинированных" не более шести месяцев назад.
Ситуация с коллективным иммунитетом
Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова
.
Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области.
Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета - Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
"Мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года", - указала Голикова.
Темпы вакцинации
Глава Минздрава Михаил Мурашко
на прошедшем накануне заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал, в каких регионах удалось добиться лучших темпов вакцинации.
Всего в России, по его словам, первый компонент вакцины получили почти 35 миллионов человек, причем два миллиона — за последнюю неделю.
Мурашко отметил, что по этому показателю лидируют Чечня, Московская область, Тульская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. Он добавил, что темпы производства вакцин также растут.
Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается уже полтора года, за это время в России выявили более шести миллионов случаев заражения, 5,4 миллиона человек выздоровели, 151 тысячу пациентов спасти не удалось. Сейчас идет активная прививочная кампания. Всем россиянам доступен препарат "Спутник V", также в некоторых поликлиниках есть возможность привиться "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".