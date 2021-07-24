https://ria.ru/20210724/ukraina-1742677422.html

"Газовые фантазии": Пушков раскритиковал сценарий спасения украинской ГТС

"Газовые фантазии": Пушков раскритиковал сценарий спасения украинской ГТС - РИА Новости, 24.07.2021

"Газовые фантазии": Пушков раскритиковал сценарий спасения украинской ГТС

Сенатор Алексей Пушков оценил озвученный Киевом сценарий после достройки "Северного потока — 2". РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:48

2021-07-24T11:48

2021-07-24T14:09

северный поток — 2

алексей миллер

газпром

верховная рада украины

евросоюз

алексей пушков

москва

европа

сша

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил озвученный Киевом сценарий после достройки "Северного потока — 2".По словам члена Совфеда, подобные "фантазии" вызывают крайнее недоумение. Он подчеркнул, что желание Украины стать "газовым хабом" Европы не имеет ничего общего с реальностью, поскольку у нее нет никакого глобального потенциала."Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но — нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что для сохранения стабильности газотранспортной системы Украине необходимо стать "газовым хабом" Европы. В частности, речь идет о поставках турецкого, иранского или даже катарского газа. При этом политик не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Недавно Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где в том числе сформулировали условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Как отмечал председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, корпорация готова пойти на это исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что при необходимости российская сторона может увеличить поставки.

https://ria.ru/20210723/potok-1742609129.html

https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

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