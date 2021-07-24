11:48 24.07.2021 (обновлено: 14:09 24.07.2021)
"Газовые фантазии": Пушков раскритиковал сценарий спасения украинской ГТС
Член Совфеда Пушков высмеял "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил озвученный Киевом сценарий после достройки "Северного потока — 2".
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"Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но — нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что для сохранения стабильности газотранспортной системы Украине необходимо стать "газовым хабом" Европы. В частности, речь идет о поставках турецкого, иранского или даже катарского газа. При этом политик не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано.
"Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Недавно Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где в том числе сформулировали условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Как отмечал председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, корпорация готова пойти на это исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что при необходимости российская сторона может увеличить поставки.