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После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело - РИА Новости, 24.07.2021
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:23
2021-07-24T15:23
2021-07-24T15:23
россия
валерий лимаренко
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углегорск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России."По факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в Углегорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ", - говорится в сообщении.В ночь на 10 июля в Углегорском районе возле склада временного хранения угольного разреза в долину реки сошла порода, перекрыв ее русло. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия. В четверг после приезда в район губернатора Валерия Лимаренко мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук подал в отставку. Губернатор упрекнул его в неудовлетворительной работе по оповещению людей после произошедшего ЧП.По данным следствия в июле 2021 года на складе хранения грунта в Углегорском районе, принадлежащем организации по добыче полезных ископаемых, произошел сход породы в долину реки Желтой, что повлекло перекрытие водотока в русле реки.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены степень и объемы причиненного окружающей среде вреда, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что "Солнцевский угольный разрез", принадлежащий "Восточной горнорудной компании", завершил строительство водоотводного канала для восстановления хода реки, русло которой было перекрыто сошедшей со склада грунтовой породой.В пресс-службе ВГК также сообщали, что ежедневно с привлечением независимой лаборатории проводится мониторинг с отбором проб воды реки Углегорка и ее притока – реки Желтой. По данным лаборатории, с начала восстановительных работ превышений предельно допустимой концентрации возможных загрязнителей не выявлено.
https://ria.ru/20210710/obrushenie-1740704142.html
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россия, валерий лимаренко, сахалин, углегорск, происшествия
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
После схода породы с угольного разреза в реку в Углегорске на Сахалине возбудили дело
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск
на Сахалине
, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России
.
"По факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в Углегорском районе
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ", - говорится в сообщении.
В ночь на 10 июля в Углегорском районе возле склада временного хранения угольного разреза в долину реки сошла порода, перекрыв ее русло. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия. В четверг после приезда в район губернатора Валерия Лимаренко
мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук подал в отставку. Губернатор упрекнул его в неудовлетворительной работе по оповещению людей после произошедшего ЧП.
По данным следствия в июле 2021 года на складе хранения грунта в Углегорском районе, принадлежащем организации по добыче полезных ископаемых, произошел сход породы в долину реки Желтой, что повлекло перекрытие водотока в русле реки.
"Кроме того, на участке реки Оннай в районе поселка Бошняково Углегорского района, вблизи территории деятельности другой организации по добыче полезных ископаемых, установлено превышение допустимых значений мутности воды в реке", - сообщили в СУСК.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены степень и объемы причиненного окружающей среде вреда, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что "Солнцевский угольный разрез", принадлежащий "Восточной горнорудной компании", завершил строительство водоотводного канала для восстановления хода реки, русло которой было перекрыто сошедшей со склада грунтовой породой.
В пресс-службе ВГК также сообщали, что ежедневно с привлечением независимой лаборатории проводится мониторинг с отбором проб воды реки Углегорка и ее притока – реки Желтой. По данным лаборатории, с начала восстановительных работ превышений предельно допустимой концентрации возможных загрязнителей не выявлено.