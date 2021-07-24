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После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело - РИА Новости, 24.07.2021
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:23
2021-07-24T15:23
россия
валерий лимаренко
сахалин
углегорск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России."По факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в Углегорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ", - говорится в сообщении.В ночь на 10 июля в Углегорском районе возле склада временного хранения угольного разреза в долину реки сошла порода, перекрыв ее русло. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия. В четверг после приезда в район губернатора Валерия Лимаренко мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук подал в отставку. Губернатор упрекнул его в неудовлетворительной работе по оповещению людей после произошедшего ЧП.По данным следствия в июле 2021 года на складе хранения грунта в Углегорском районе, принадлежащем организации по добыче полезных ископаемых, произошел сход породы в долину реки Желтой, что повлекло перекрытие водотока в русле реки.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены степень и объемы причиненного окружающей среде вреда, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что "Солнцевский угольный разрез", принадлежащий "Восточной горнорудной компании", завершил строительство водоотводного канала для восстановления хода реки, русло которой было перекрыто сошедшей со склада грунтовой породой.В пресс-службе ВГК также сообщали, что ежедневно с привлечением независимой лаборатории проводится мониторинг с отбором проб воды реки Углегорка и ее притока – реки Желтой. По данным лаборатории, с начала восстановительных работ превышений предельно допустимой концентрации возможных загрязнителей не выявлено.
https://ria.ru/20210710/obrushenie-1740704142.html
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россия, валерий лимаренко, сахалин, углегорск, происшествия
15:23 24.07.2021
 
После схода породы с угольного разреза на Сахалине возбудили дело

После схода породы с угольного разреза в реку в Углегорске на Сахалине возбудили дело

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
"По факту нарушения правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов в Углегорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ", - говорится в сообщении.
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:59
На угольном разрезе на Сахалине обрушилась порода
В ночь на 10 июля в Углегорском районе возле склада временного хранения угольного разреза в долину реки сошла порода, перекрыв ее русло. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливает специально созданная комиссия. В четверг после приезда в район губернатора Валерия Лимаренко мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук подал в отставку. Губернатор упрекнул его в неудовлетворительной работе по оповещению людей после произошедшего ЧП.
По данным следствия в июле 2021 года на складе хранения грунта в Углегорском районе, принадлежащем организации по добыче полезных ископаемых, произошел сход породы в долину реки Желтой, что повлекло перекрытие водотока в русле реки.
"Кроме того, на участке реки Оннай в районе поселка Бошняково Углегорского района, вблизи территории деятельности другой организации по добыче полезных ископаемых, установлено превышение допустимых значений мутности воды в реке", - сообщили в СУСК.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены степень и объемы причиненного окружающей среде вреда, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что "Солнцевский угольный разрез", принадлежащий "Восточной горнорудной компании", завершил строительство водоотводного канала для восстановления хода реки, русло которой было перекрыто сошедшей со склада грунтовой породой.
В пресс-службе ВГК также сообщали, что ежедневно с привлечением независимой лаборатории проводится мониторинг с отбором проб воды реки Углегорка и ее притока – реки Желтой. По данным лаборатории, с начала восстановительных работ превышений предельно допустимой концентрации возможных загрязнителей не выявлено.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:13
На горно-обогатительном комбинате в Мурманской области обрушилась порода
 
РоссияВалерий ЛимаренкоСахалинУглегорскПроисшествия
 
 
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