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Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском - РИА Новости, 24.07.2021
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
"Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:48
2021-07-24T09:48
2021-07-24T12:17
дальний восток
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края.Инцидент произошел в 03:47 по московскому времени. Воздушное судно упало в болотистой местности: судя по видео, у него сильно повреждены крылья и носовая часть. На борту находились два человека, оба они погибли.По данным СМИ, за штурвалом была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская: в момент трагедии она тренировала будущего ученика авиашколы.Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют подробности и обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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дальний восток, хабаровский край, происшествия
09:48 24.07.2021 (обновлено: 12:17 24.07.2021)
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
В Сети появились кадры с места крушения самолета Р-2002 под Хабаровском