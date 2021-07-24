https://ria.ru/20210724/samolet-1742662080.html

Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском

Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском - РИА Новости, 24.07.2021

Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском

"Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:48

2021-07-24T09:48

2021-07-24T12:17

дальний восток

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края.Инцидент произошел в 03:47 по московскому времени. Воздушное судно упало в болотистой местности: судя по видео, у него сильно повреждены крылья и носовая часть. На борту находились два человека, оба они погибли.По данным СМИ, за штурвалом была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская: в момент трагедии она тренировала будущего ученика авиашколы.Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют подробности и обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20210722/dubay-1742342274.html

дальний восток

хабаровский край

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2021

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дальний восток, хабаровский край, происшествия