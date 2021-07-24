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Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском - РИА Новости, 24.07.2021
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском
"Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края. РИА Новости, 24.07.2021
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дальний восток
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края.Инцидент произошел в 03:47 по московскому времени. Воздушное судно упало в болотистой местности: судя по видео, у него сильно повреждены крылья и носовая часть. На борту находились два человека, оба они погибли.По данным СМИ, за штурвалом была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская: в момент трагедии она тренировала будущего ученика авиашколы.Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют подробности и обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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дальний восток, хабаровский край, происшествия
09:48 24.07.2021 (обновлено: 12:17 24.07.2021)
 
Опубликовано видео с места крушения самолета под Хабаровском

В Сети появились кадры с места крушения самолета Р-2002 под Хабаровском

© СК РФКрушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
Крушение легкомоторного самолёта под Хабаровском
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета Sierra P-2002 в поселке Калинка Хабаровского края.
Инцидент произошел в 03:47 по московскому времени. Воздушное судно упало в болотистой местности: судя по видео, у него сильно повреждены крылья и носовая часть. На борту находились два человека, оба они погибли.
По данным СМИ, за штурвалом была президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская: в момент трагедии она тренировала будущего ученика авиашколы.
Прокуратура начала проверку. Следователи выясняют подробности и обстоятельства ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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