https://ria.ru/20210724/samolet-1742650173.html

Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух

Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух - РИА Новости, 24.07.2021

Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух

Число погибших при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском выросло до двух: скончалась женщина-пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T07:38

2021-07-24T07:38

2021-07-24T09:33

хабаровский край

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Число погибших при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском выросло до двух: скончалась женщина-пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.Легкомоторный самолет упал при взлёте ночью в субботу близ аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что, предварительно, на борту самолёта Sierra P2002 находились два человека: один погиб, другой был госпитализирован."К сожалению, женщина (пострадавшая при падении самолёта - ред.) скончалась", - заявили РИА Новости в региональном Минздраве.Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", максимальная санкция - 15 лет колонии. Отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место выехала следственная группа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/samolet-1728837650.html

хабаровский край

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хабаровский край, происшествия