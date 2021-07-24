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Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух - РИА Новости, 24.07.2021
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Число погибших при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском выросло до двух: скончалась женщина-пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T07:38
2021-07-24T07:38
2021-07-24T09:33
хабаровский край
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Число погибших при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском выросло до двух: скончалась женщина-пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.Легкомоторный самолет упал при взлёте ночью в субботу близ аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ информировало, что, предварительно, на борту самолёта Sierra P2002 находились два человека: один погиб, другой был госпитализирован."К сожалению, женщина (пострадавшая при падении самолёта - ред.) скончалась", - заявили РИА Новости в региональном Минздраве.Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", максимальная санкция - 15 лет колонии. Отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место выехала следственная группа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/samolet-1728837650.html
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хабаровский край, происшествия
07:38 24.07.2021 (обновлено: 09:33 24.07.2021)
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Число погибших при крушении легкомоторного самолета под Хабаровском выросло до двух
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл – РИА Новости. Число погибших при крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском выросло до двух: скончалась женщина-пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Легкомоторный самолет упал при взлёте ночью в субботу близ аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе
. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ
информировало, что, предварительно, на борту самолёта Sierra P2002 находились два человека: один погиб, другой был госпитализирован.
"К сожалению, женщина (пострадавшая при падении самолёта - ред.) скончалась", - заявили РИА Новости в региональном Минздраве.
Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", максимальная санкция - 15 лет колонии. Отрабатываются три версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия. На место выехала следственная группа.