https://ria.ru/20210724/prava-1742642905.html

Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение

Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение - РИА Новости, 24.07.2021

Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение

Вводить обязательное двухэтапное обучение для получения водительских прав в России преждевременно, это может быть актуально для водителей спецтранспорта, но не... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T04:53

2021-07-24T04:53

2021-07-24T04:53

россия

авто

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вводить обязательное двухэтапное обучение для получения водительских прав в России преждевременно, это может быть актуально для водителей спецтранспорта, но не для всех автомобилистов, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее в ряде СМИ обсуждалось использование в России европейской системы обучения на водительские права, при которой водителю-новичку сначала выдаются временные права, а через два года он обязан пройти еще один, повторный экзамен.По словам Солдунова, в некоторых европейских странах, в том числе в Германии, есть двухэтапное обучение - при нем автомобилист получает только временные права, а через два года проходит еще один экзамен, в том числе с учетом контраварийной подготовки.В то же время автоэксперт подчеркнул, что показателем качества подготовки российских водителей является то, что российские права признаны во всем мире, и, согласно Венской конвенции безопасности дорожного движения, российские водители могут ездить в любой стране.Поэтому, подчеркнул он, два-три года - самый высокий по аварийности стаж вождения."Я не думаю, что есть смысл это вводить для всех. Рассматривались идеи за последние несколько 20 лет сделать это отдельно для водителей автотранспорта, машин скорой помощи, пожарных. Тому, кому это необходимо. С другой стороны, водитель может спокойно пойти в соответствующее образовательное учреждение и пройти контраварийные конкурсы ... В обязаловку это вводить преждевременно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210708/eldzhey-1740469435.html

https://ria.ru/20210617/taksi-1737379621.html

россия

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россия, авто, общество