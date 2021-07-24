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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 24.07.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Облачная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:43
2021-07-24T09:43
2021-07-24T09:43
михаил леус
погода
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общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он уменьшит количество облаков и понизит вероятность дождей. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24", - сообщил Леус.Синоптик добавил, что температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы.Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптик центра "Фобос" Леус пообещал москвичам до 23 градусов тепла в субботу