https://ria.ru/20210724/pogoda-1742660817.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 24.07.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Облачная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:43

2021-07-24T09:43

2021-07-24T09:43

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Облачная погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион будет ощущать влияние восточной периферии антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он уменьшит количество облаков и понизит вероятность дождей. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24", - сообщил Леус.Синоптик добавил, что температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже нормы.Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210723/zasukha-1742481603.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество